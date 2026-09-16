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وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی، تأمین نیروی انسانی، تکمیل کلاسهای درس، صدور بهموقع ابلاغ معلمان و توزیع کتابهای درسی را از مهمترین اولویتهای پروژه مهر دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا کاظمی عصر امروز در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزشوپرورش استانها، با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیران بر مسائل اصلی و اثرگذار، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، مهمترین وظیفه مدیران، حل مسائل اساسی مدارس و فراهمکردن شرایطی است که دانشآموزان و معلمان بدون بلاتکلیفی سال تحصیلی را آغاز کنند.
وی با اشاره به پروژه مهر، افزود: پروژه مهر فقط مجموعهای از اقدامات اجرایی نیست، بلکه معیار سنجش توانمندی مدیریتی در آموزشوپرورش است. چراکه در این پروژه، توان حل مسئله، اولویتبندی، برنامهریزی، انسجام سازمانی، مشارکتپذیری و میزان آمادگی مجموعه برای آغاز سال تحصیلی بهصورت همزمان دیده میشود.
کلاس بدون معلم در اول مهر قابل قبول نیست
کاظمی، تأمین نیروی انسانی و تکمیل کلاسهای درس را نخستین اولویت پروژه مهر دانست و تصریح کرد: اگر در آغاز سال تحصیلی با کلاسهای بدون معلم در مناطق مواجه شویم، بخش مهمی از تلاشهای انجامشده زیر سؤال میرود.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت شناسایی مناطق دارای کمبود نیروی انسانی، گفت: مدیران باید مناطق بحرانی را شناسایی و برای تأمین نیروی مورد نیاز آنها بهصورت ویژه برنامهریزی کنند.
وی صدور ابلاغ معلمان را نیز یکی دیگر از شاخصهای مهم آمادگی مدارس عنوان کرد و افزود: وقتی بخشی از ابلاغها صادر نشده است، بخشی از فرایند آموزش همچنان بلاتکلیف خواهد بود؛ بنابراین صدور ابلاغهای موظف و غیرموظف باید با جدیت دنبال شود.
کاظمی در ادامه پرداختهای مرتبط با آغاز سال تحصیلی را از دیگر موضوعات مهم دانست و خواستار استمرار روند ایجادشده در این زمینه شد.
کتابهای درسی؛ مسئلهای که باید روزانه رصد شود
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت توزیع بهموقع کتابهای درسی، از مدیران کل استانها خواست این موضوع را بهصورت مستمر رصد کنند و مسائل و چالشهای موجود را به مجموعه وزارتخانه منتقل کنند.
وی تأکید کرد: مدیران نباید مسائل مربوط به کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول کنند و لازم است وضعیت توزیع در مناطق مختلف بهطور مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
کاظمی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای استانها و بهرهگیری از تجربههای موفق مناطق مختلف در مدیریت پروژه مهر تأکید کرد.
کیفیت آموزش؛ مأموریت اصلی آموزشوپرورش
وزیر آموزشوپرورش در ادامه، ارتقای کیفیت آموزشی را از مهمترین مأموریتهای این وزارتخانه دانست و گفت: آموزشوپرورش باید خدمت باکیفیت به دانشآموزان ارائه دهد و کیفیت آموزشی باید به یکی از دغدغههای اصلی مدیران تبدیل شود.
وی توانمندسازی معلمان را یکی از محورهای اصلی ارتقای کیفیت دانست و بر تقویت اجتماعات یادگیری، برنامههای توانمندسازی و استفاده از ظرفیت معلمان در طراحی و اجرای برنامههای خلاقانه تأکید کرد.
کاظمی بر ضرورت پوشش کامل تحصیلی تأکید کرد و گفت: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل شرایط جغرافیایی، اجتماعی یا تابعیت از فرصت تحصیل محروم بماند.
وی توجه به پوشش پیشدبستانی را نیز از موضوعات مهم در مسیر ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی عنوان کرد.
مدرسه باید کانون تربیت و هویتآفرینی باشد
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت حوزه پرورشی و فرهنگی را از دیگر محورهای اساسی برنامههای این وزارتخانه دانست و گفت: مدرسه باید محور فعالیتهای فرهنگی و تربیتی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تولید و ارائه محتوای فرهنگی و تربیتی فاخر، جذاب و متناسب با نیاز دانشآموزان، خواستار انتقال مؤثر تولیدات فرهنگی به فضای مدرسه شد.
کاظمی همچنین تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان را یکی از پیشرانهای برنامههای آموزشوپرورش دانست و بر استفاده از ظرفیتهایی همچون نماز، قرآن، پرچم، تشکلهای دانشآموزی و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.
وی گفت: باید از ظرفیت مدارس برای ایجاد شبکهای از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی استفاده کرد و مدرسه را به پایگاه فرهنگی مؤثر در جامعه تبدیل کرد.
هنرستانها و مهارتآموزی در اولویت برنامههای آموزشوپرورش
کاظمی توجه ویژه به هنرستانها و توسعه مهارتآموزی را از دیگر محورهای مهم برنامههای آموزشوپرورش برشمرد و گفت: مهارتآموزی باید در کنار سایر برنامههای آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین الگوی مدرسه تراز را از برنامههای مهم آموزشوپرورش برای ارتقای کیفیت مدارس و توانمندسازی مدیران عنوان کرد.
به گفته کاظمی، در کنار معلم توانمند، مدیر توانمند نیز نقش تعیینکنندهای در کیفیت آموزشی دارد و برنامههای آموزشوپرورش باید بهگونهای طراحی شود که این دو رکن اصلی مدرسه تقویت شوند.
مدیران باید انرژی خود را صرف مسائل اصلی کنند
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت اولویتبندی مسائل، از مدیران خواست انرژی مدیریتی خود را صرف موضوعات کلان و اثرگذار کنند.
وی با اشاره به اینکه حل مسئله و قدرت برنامهریزی از مهمترین مهارتهای یک مدیر است، گفت: مدیر باید بداند در هر مقطع کدام مسئله اولویت بیشتری دارد و ظرفیت مجموعه را برای حل همان مسئله بسیج کند.
کاظمی همچنین بر تقویت ارتباط مدیران آموزشوپرورش با دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت شورای آموزشوپرورش در استانها تأکید کرد و گفت: مدیران باید از ظرفیت ارتباطات بینبخشی برای حل مسائل آموزشوپرورش استفاده کنند.
تأکید بر بررسی دقیق وضعیت بازماندگان از تحصیل
وزیر آموزشوپرورش در پایان با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل، بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق و واقعی این گروه تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و پرداختن به ریشههای این مسئله، از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
کاظمی همچنین با قدردانی از تلاش مدیران، معاونان و مجموعههای اجرایی در آستانه آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت هماهنگی همه بخشها برای رقمزدن شروعی منظم، پرنشاط و باکیفیت برای دانشآموزان تأکید کرد.