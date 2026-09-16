اعلام اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران، ناظران داوری و نمایندگان فدراسیون فوتبال در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال اعلام شد.
پنجشنبه ۲۶ شهریور
گیتی پسند اصفهان-پالایش نفت بندرعباس
جواد احتشام-مجتبی بختیاریان-بهادر نظری-امیرحسین نادب-رضا ملکی-ناظر:پژمان رضایی
دائم پناه مشهد-نگین تندیس قرچک
محمود طحان-علی اکبر ملک مجنی-مهدی ابراهیمی-آرمین ابراهیمی-ارسلان میرزاده-ناظر:مهران جعفری
دلسوختگان قم-شهرداری ساوه
طاها درخشانفر-محمدامین اکبری-علی مهرآبادی-مجید کریمیان-علی جوکار-ناظر:صدرالدین موسوی
جمعه ۲۷ شهریور
سن ایچ ساوه-پردیس شهید شیری قزوین
رضا پورشایگان-مرتضی وفایی نژاد-میلاد محمدیان-کامران امیری-کامبیز امیری-ناظر:حسین شهرآبادی
گهرزمین سیرجان-مس سونگون
علی حفیظی-امیر باقری-محمدمهدی حقوقی-اسماعیل نعمتی-یوسف رفیع زاده-ناظر:محمودرضا نصیرلو
پالایش نفت شازند-فولاد زرند
علی احمدی-مرتضی شریفلو-ولی الله رضایی-علیرضا حسن زاده-محمدرضا علیپور- ناظر:بهمن غفاری
فولاد هرمزگان-پالایش نفت اصفهان
مهدی طاهری-میلاد سعیدی-ستار کدوری-جمال مرادبخش-مسعود مقتدری، ناظر:علیرضا یگانه