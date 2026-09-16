همزمان با برگزاری جشنواره ملی سیب درختی سمیرم، آیین افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی چند طرح کشاورزی و گردشگری همراه با رونمایی از سند توسعه این شهرستان با ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار سمیرم در این آیین در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ملی سیب و رویداد ایران‌جان سمیرم گفت: طرح‌های بزرگ اقتصادی، گردشگری و زیربنایی از جمله مجموعه‌های سورتینگ، سردخانه ۵۰ هزار تنی، شهرک گلخانه‌ای ۵۰ هکتاری و پیست بین‌المللی اسب بهره‌برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شوند.

محمود مسلم‌زاده، با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و سرمایه‌گذاری افزود: سند توسعه شهرستان سمیرم پس از یک‌سال‌ونیم مطالعه تدوین شده و در روز‌های آینده رونمایی می‌شود و این سند با تکیه بر داده‌های مکانی و نقشه‌های اجرایی، بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری را در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و دامداری پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

جهش اقتصادی سمیرم با طرح‌های زنجیره ارزش سیب

وی با تأکید بر رتبه نخست شهرستان سمیرم در تولید سیب استان و جایگاه ممتاز آن در کشور تاکید کرد: با توجه به تولید سالانه بالغ بر ۴۰۰ هزار تن سیب که ۷۰ هزار تن آن صادر می‌شود، رفع خلاء‌های موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، مجموعه بزرگ سردخانه و سورتینگ ۵۰ هزار تنی با سرمایه‌گذاری ۷ همت (هزار میلیارد تومان) در حال تکمیل است که امکان اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶۰۰ نفر را فراهم می‌سازد.

توسعه کشت گلخانه‌ای و زیرساخت‌های دامی

مسلم‌زاده به برنامه‌های شهرستان در حوزه کشاورزی نوین اشاره کرد و گفت: با همکاری مسئولان استانی و نماینده شهرستان، ۵۰ هکتار زمین برای احداث شهرک گلخانه‌ای تخصیص یافته که تاکنون عملیات لوله‌کشی و زیرساختی آن انجام شده است و از این میزان، ۱۰ هکتار به مردم بومی و ۴۰ هکتار به سرمایه‌گذاران بزرگ در قالب کنسرسیوم واگذار خواهد شد و همچنین طرح‌های عملیات ساخت کشتارگاه و میدان دام به منظور پشتیبانی از جامعه عشایری شهرستان که ۲۵ درصد تولیدات دامی استان را تامین می‌کنند، آغاز شده است.

ساخت بزرگ‌ترین پیست بین‌المللی سوارکاری و توسعه گردشگری

فرماندار سمیرم با اشاره به حضور ۵۴ منطقه گردشگری (۱۰ منطقه ثبت ملی و ۴ منطقه نمونه) در این شهرستان، از طرح‌های ویژه جذب گردشگر خبر داد و افزود: مجموعه گردشگری و پرورش اسب دره‌شوری «چاپار» با مدیریت اهالی نخبه منطقه فعال است که علاوه بر این، با تخصیص زمین مناسب، مراحل مقدماتی ساخت یکی از بزرگ‌ترین پیست‌های سوارکاری بین‌المللی کشور با اعتبار ۲ همت تا پایان اسفندماه نهایی می‌شود.

اجرای رویداد‌های فرهنگی و برگزاری جشنواره سیب

وی درباره برنامه‌های فرهنگی و رویداد ایران‌جان سمیرم که همزمان در اصفهان و تهران بازتاب دارد، گفت: جشنواره سیب از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه با هدف حل چالش‌های صادراتی باغداران، عقد قرارداد در میز‌های تجاری اتاق بازرگانی و معرفی فرصت‌های اقتصادی برگزار می‌شود و رونمایی از پوستر بزرگداشت مفاخر برجسته منطقه (استاد فضائلی و حکیم جهان قشقایی) و رونمایی از تمبر نشان سمیرم از دیگر بخش‌های این رویداد است.

مسلم‌زاده در پایان با اشاره به لزوم توجه ویژه مسئولان کشوری به نوسازی مدارس فرسوده و تجهیز بخش درمان شهرستان، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره سیب در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، شعار «هر سیب، یک فرصت» را به یک جریان پایدار اقتصادی برای مردم سمیرم تبدیل خواهیم کرد.