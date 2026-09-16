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سمیرم با ظرفیت تولید بیش از ۲۵۹ هزار تن سیب ارگانیک از قطبهای مهم کشاورزی استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در نشست هیات رئیسه مجمع نمایندگان استان در حاشیه برگزاری جشنواره ملی سیب سمیرم با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در بخشهای کشاورزی و دامداری گفت:سمیرم با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن سیب درختی و ظرفیت تولید ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن سیب ارگانیک در سال، یکی از قطبهای مهم کشاورزی است و پرورش این محصول به دلیل ارتفاع ۲ هزار و ۴۰۰ متری منطقه از سطح دریا، آبوهوای مناسب و بافت سفت و قند متناسب، ماندگاری بالایی داشته و بخش عمده آن جنبه صادراتی دارد.
رحیم کریمی با اشاره به اقدامات اجرا شده در بخش سرمایهگذاری افزود: با حضور سرمایه گذاران و همراهی اساتید، یک مجموعه سردخانه و سورتینگ با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شده که به بهرهبرداری رسیده است و بقیه طرحها نیز در قالب برنامههای سرمایهگذاری در حال پیگیری است.
وی در خصوص تولیدات دامی شهرستان گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر و ۴ هزار تن ماهی قزلآلا در ۱۵ واحد شیلات شهرستان تولید میشود و همچنین با بهرهگیری از پوشش گیاهی و گیاهان دارویی کوههای دنا، سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن عسل در منطقه به دست میآید.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش پرورش طیور ودام نیز ۱۲ تن تخممرغ و ۸ هزار و ۳۰۰ تن گوشت مرغ، بوقلمون، شترمرغ و کبک در ۵۵ واحد فعال شهرستان تولید میشود و علاوه بر این، سه واحد پرورش شترمرغ و یک واحد بزرگ بوقلمون در منطقه فعال است و محصولات تولیدی به کشورهایی نظیر روسیه و سوریه صادر میشود.
رحیم کریمی بر لزوم رعایت عدالت آموزشی در سطح استان و کشور تأکید کرد و گفت: سمیرم بیشترین مدارس سنگی را در استان اصفهان دارد؛ بهطوریکه از مجموع مدارس منطقه ۲۷ مدرسه سنگی است که با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و حمایتهای استاندار نوسازی ۱۸ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات اجراشده در حوزه ورزش و جوانان گفت:با تخصیص اعتبارات ۱۰ میلیارد تومانی از محل طرحهای محرومیت زدایی و پیگیریها، اولین زمین چمن ورزشی شهرستان در دو ماه گذشته به بهرهبرداری رسید.