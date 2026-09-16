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افزایش قیمت جهانی نفت، دولت پاکستان را به سمت اجرای سیاستهای تازه برای کاهش مصرف انرژی و هزینههای عمومی سوق داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، پاکستان در جدیدترین تصمیم خود، از تعطیلی ادارات دولتی در سه روز هفته و اجرای طرح کار از منزل در روزهای دیگر خبر داده است؛ اقدامی که هدف آن، کاهش رفتوآمد، مصرف سوخت و هزینههای عملیاتی دستگاههای دولتی عنوان شده است.
اما صرفهجویی به ادارات محدود نمیشود؛ دولت پاکستان همچنین کاهش حدود ۳۰ درصدی هزینههای دولتی و محدود کردن ضیافتها و پذیراییهای رسمی را در دستور کار قرار داده است؛ سیاستی که در کنار کاهش سفرهای غیرضروری و برگزاری مجازی برخی جلسات، بخشی از برنامه ریاضتی دولت برای مهار تبعات بحران انرژی است.
این تصمیمها در شرایطی اجرا میشود که افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه واردات انرژی پاکستان را بالا برده و فشار بیشتری بر بودجه دولت و هزینههای خانوارها وارد کرده است.
اکنون اسلامآباد تلاش میکند با کاهش مصرف در بخش دولتی، از خودروهای اداری و سفرهای رسمی گرفته تا ساختمانهای دولتی، بخشی از هزینه شوک انرژی را مهار کند.