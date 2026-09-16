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«ابریشم سرخ»، «او را برایم بیاور»، «فلاسک»، «پول ساز»، «اولترامن جدید»، «یولی و یک ماجرای عجیب» و «شروع دوباره»، فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شهریار»، «پیله و پروانه»، «هلیوس»، «سنت اکس»، «ماجرای رسیدن به ستارگان»، «کوچ پروانه ها»، «صداقت»، «نیروهای برتر»، «دردسر سازان»، «بید مجنون»، «باغ وحش»، «دنیای جدید»، «رز زرد»، «هیولاها»، «هامکا و سیتی راهام»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریور از تلویزیون پخش می شوند.
شبکه یک
فیلم سینمایی جدید «ابریشم سرخ» به کارگردانی «آندری ولگین»، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی میلوش بیکوویچ، النا پودکامینسکایا و گلب کالیوزنی آمده است: در سال ۱۹۲۷ و پس از نبرد داخلی در چین، گروهی از پیکهای چینی مأمور میشوند اسناد فوقمحرمانهای را با قطار ترانس سیبری به مسکو برسانند، اما جاسوسان خارجی نیز برای سرقت همان اسناد وارد قطار شدهاند. با شروع قتلها، نیکلای گارین، مأمور اطلاعاتی سابق روسیه، همراه یک سرباز جوان ارتش تلاش میکند پیکها را زنده نگه دارد و جاسوسان پنهانشده میان مسافران را شناسایی کند. در طول مسیر مشخص میشود افراد مختلفی با هویت جعلی در قطار حضور دارند و حتی کسانی که متحد به نظر میرسند قابل اعتماد نیستند. درگیری برای تصاحب اسناد به نبردی خونین تبدیل میشود و ...
فیلم سینمایی «شهریار» به کارگردانی «کمال تبریزی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.
این فیلم زندگی شهریار را از دوران کودکی دنبال میکند. پدرش، که از وکلای سرشناس تبریز است، برای حفظ آخرین فرزندش او را به روستای خوشکناب نزد خواهرش میفرستد. داستان سپس دوران جوانی، ورود شهریار به تهران، تحصیل، عشق و فراز و نشیبهای زندگی او را روایت میکند و در ادامه به دوران میانسالی و پیری شاعر میرسد و ...
اردشیر رستمی، زنده یاد سیروس گرجستانی، پیام دهکردی، احمد آقالو، بهروز بقایی، سعید نیکپور، فرهاد قائمیان، لیلی تقوی، مهدی میامی، الهام حمیدی، مهسا کرامتی، صبا کمالی، رحیم نوروزی، کاوه آهنین جان و اسماعیل خلج در فیلم سینمایی «شهریار» ایفای نقش کردهاند.
شبکه دو
فیلم تلویزیونی «پیله و پروانه» به کارگردانی «محمد صالحی نژاد»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
این فیلم درباره پروانه دختر بچهای ۷ ساله است که در روستایی دور افتاده در شمال ایران زندگی میکند. او مادرش را در یک حادثه آتش سوزی از دست داده است. خودش نیز در همان حادثه یک پایش فلج شده و نمیتواند درست راه برود. پروانه با پدرش زندگی میکند و به علت دوری مدرسه تا خانه نمیتواند به مدرسه برود. پدرش هم مرد زحمتکشی است و، چون هر روز سر کار میرود نمیتواند پروانه را برای درس خواندن به مدرسه ببرد. در همسایگی آنها پسر بچهای ۹ ساله به نام یاور زندگی میکند که به مدرسه رفته و بسیار علاقمند است که پروانه هم درس خوانده و با سواد شود. یاور شروع به درس دادن به پروانه از راه دور میکند، با پول تو جیبی هایش برای او کتاب و دفتر تهیه میکند و ...
صالح ملک تبار، فاطمه ملک تبار، عسگری رئیسی و منوچهر خداپرست در فیلم تلویزیونی «پیله و پروانه» بازی کردهاند.
شبکه سه
فیلم سینمایی جدید «او را برایم بیاور» به کارگردانی «لوک اسپارک»، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی بری پپر، جیمی کاستا و سم نیل؛ درباره رانندهای میانسال است که نه تنها در طول فیلم، بلکه در تیتراژ نیز اسم ندارد و او را با عنوان راننده میشناسیم. راننده یک تماس تلفنی از طرف صاحب کار خود که زنی خلافکار به نام ورونیکاست دریافت میکند. او باید شبانه جیک را نزد ورونیکا ببرد. به تازگی راننده در تیمی سه نفره به همراهی جیک جوان و تبهکاری به نام لئون، به بنگاه پرداخت وام شخصی به نام مک کارتی دستبرد زدهاند. این دستبرد به سفارش ورونیکا انجام شده و البته با رفتار خشونت آمیز لئون و ضرب و شتم مک کارتی توسط او همراه بوده است. راننده که در ابتدا هیچ شناختی از جیک نداشته و اصلاً دلیل این مأموریت را نمیداند، رفته رفته و در طول سفر کوتاه چند ساعته اش با جیک آشنا میشود. او جیک را از مقابل منزل همسر جوانش و پیش روی دختر خردسالش سوار اتومبیل قدیمی کلاسیک خود کرده و در طول سفر با هم گپ میزنند؛ در پمپ بنزین با دو جوان بزه کار درگیر میشوند؛ با حسن خلق و درایت جیک از ایست بازرسی افسر پلیسی به نام مورالز عبور میکنند و نهایتاً تحت تعقیب دو موتورسوار قرار میگیرند که ...
فیلم سینمایی «هلیوس» به کارگردانی «لوک من لانگ»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد پخش میشود.
در این فیلم با بازی چن چانگ و سی وون چیو خواهید دید: هلیوس تروریست قدرتمندی است که قصد دارد یکی از سلاحهای میکروبی کره را دزدیده و آن را در هنگ کنگ منفجر کند. سازمان امنیت ملی کره با همکاری پلیس کره، تصمیم میگیرند یکی از دانشمندان مطرح هنگ کنگ را به نام پروفسور سیو به کره دعوت نمایند تا با کمک او بتوانند، قبل از ربودن، سلاح را در جای امنی حفظ کنند که ...
فیلم سینمایی جدید «فلاسک» به کارگردانی «راهول ریجی نایر»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ پخش میشود.
این فیلم با بازی سریجیت بابو، سورش کریشنا و سایجو کوروپ؛ درباره جیوتى کومار، یک مامور پلیس معمولى بسیار خوش اخلاق است که همیشه آرزوى خوانندگی داشته و از آنجایی که همیشه فکرش درگیر خوانندگی است اشتباهی از او سر میزند و از کلانتری محل خدمتش جا به جا شده و به عنوان محافظ شخصى یک قاضى بسیار سختگیر به نام بالاجى منصوب مى شود. پلیسها به این جایگاه فلاسک میگویند، زیرا مامور محافظ باید همیشه فلاسک قاضی را حمل کند و برای او چای بریزد. قاضى بالاجى آدمى سرد، قانون مدار و دور از احساسات است و جیوتى باید به طور دائم در دسترس او باشد. طورى که زندگى براى او سخت شده و تحت فشار قرار مى گیرد. در این میان یک روز جیوتى و قاضى درحین انجام ماموریت توسط یک گروه شورشی ربوده مى شوند که خواستار آزادى یکى از رهبران زندانى شان هستند. آنها جیوتى و قاضى را به مخفیگاهشان در دل جنگل مى برند تا با مقامات براى آزادی رهبرشان مذاکره کنند. شرایط سخت اسارت و در معرض خطر بودن جان جیوتى و قاضى باعث مى شود که آن دو به هم نزدیک ترشده و کم کم فضاى خشک و رسمى آنها تبدیل به فضایى دوستانه و همدلانه شود که ...
شبکه چهار
فیلم سینمایی «سنت اکس» به کارگردانی «پابلو آگوئرو»، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.
داستان فیلم با بازی لوئیس گارل، دایان کروگر و وینسنت کسل؛ مقطعی از زندگی آنتوان دوسنت اگزوپری، خلبان و نویسنده فرانسوی را روایت میکند. داستانی مربوط به دهه ۱۹۳۰، زمانی که سنت اکس و دوستش هانری گیومه، هوانوردان پیشگامی بودند که وظیفه ارسال نامهها به صورت هوایی و در مناطق صعب العبور را برعهده داشتند. در یکی از این سفرها گیومه به طرز عجیبی ناپدید میشود و آنتوان عزم خود را جزم میکند تا او را پیدا کند. سفر او برای یافتن دوستش با عناصری خیالی و فراواقعی همراه میشود. مثلا با پسری که نام شازده کوچولو دارد برخورد میکند و از او یاد میگیرد چگونه از تخیلش برای حل مشکلات بهره بگیرد و ...
فیلم سینمایی جدید «پول ساز» به کارگردانی «ژان پل سالومه»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی باستین بویون، سارا ژیرودو و ردا کاتب آمده است: در فرانسهای که در حال بازسازی است، بوجارسکی از لهستان، بدون هویت رسمی از راه میرسد. نداشتن جایگاه مدنی او را از شناخته شدن محروم میکند و مانع از ثبت اختراعات متعددش میشود. او سرانجام پیشنهاد یک گانگستر را میپذیرد که متوجه دقت تقریباً وسواسگونه او شده است، دقتی که در این مورد به او اجازه میدهد اسکناسهای تقلبی با کیفیتی بینظیر تولید کند. با پیشرفت تکنیک او، کلاهبرداری در مقیاس بزرگ تری گسترش مییابد و او را به بلای جان بانک فرانسه تبدیل میکند. در همین حال، جان به همراه همسر و فرزندانش که او را یک فروشندهی دورهگرد ساده میدانند، زندگی به ظاهر معمولیای را در خانهای در حومهی شهر سپری میکنند. فیلم بر تنهایی این مرد تمرکز دارد که بین عشق به خانوادهاش و رازی که او را منزوی کرده و ترس مداوم از برملا شدن زندگی دوگانهاش گیر افتاده است، به خصوص وقتی که همسرش به تدریج به چیزی مشکوک میشود. بازرس ماتی، بهترین پلیس شهر، روبروی او قرار میگیرد. دستگیری بوجارسکی به وسواس دائمی او تبدیل میشود، موقعیتی که او را به اندازه جاعل، درگیر خود میکند و ...
شبکه تهران
فیلم سینمایی «ماجرای رسیدن به ستارگان» به کارگردانی «اقبال الفجری»، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی عایشه نوره، دیتائوریحان و خانادیتیا پوتری خواهیم دید: عقیله ۹ ساله دختری است که به شدت شیفته علم نجوم است، اما علاقهای به یادگیری قرآن ندارد. عقیله پدربزرگی دارد که به عنوان ستاره شناس در مرکز رصد بوشا کار میکند. عقیله قصد دارد کارهای مدرسه را که مرتبط با نجوم است بسازد. پدربزرگش به او اجازه استفاده از دوربین دوچشمی در رصدخانه بوشا را برای تکمیل کار میدهد، اما با یک شرط: او باید بتواند قرآن بخواند. عقیله به او قول میدهد، اما ...
پویانمایی سینمایی «کوچ پروانه ها» به کارگردانی «سوفی روی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ پخش میشود.
داستان این پویانمایی در مورد پروانههایی است که هر ساله مهاجرت میکنند. پاتریک، شخصیت اصلی داستان پروانهای است که یک بالش مشکل دارد. او نمیتواند پرواز کند، مارتی دوست صمیمی او یک دوست صمیمی دارد که کرمی است که در انتظار پروانه شدن است. مادر پاتریک یکی از اعضای هدایت تیم پروانگان است و، چون نگران پسرش است او را از پرواز منع میکند. پاتریک و مارتی بدون اطلاع تیم وارد قایق پرنده میشوند و به همراه تیم به مهاجرت میروند. وسط راه از سنگینی وزن قایق، متوجه میشوند که این دو سوار قایقند. گروه میخواهد آنها را جا بگذارد، اما جنیفر مسئولیت حمل آنها را به عهده میگیرد. در طول مسیر به علت ساخت و ساز انسان ها، گلها نابود شدهاند و مقصد مرتب دور و دورتر میشود. پدر پاتریک، رئیس قبلی پروانهها برای دفاع از خانواده با یک پرنده وحشی درگیر شده و ...
فیلم سینمایی «صداقت» به کارگردانی «آلن مک»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی چینگ ون لو، نیک چیانگ و کار یان لم خواهیم دید: کینگ سربازرس اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی است او یک شاهد به نام جک هویی دارد که میخواهد در دادگاه شهادت دهد ولی قبل از رسیدن ساعت دادگاه جک فرار میکند و به استرالیا میرود. همسر کینگ شرلی هم همکار اوست که به دنبال جک به استرالیا میرود تا مراقب او باشد و شاید بتواند او را برگرداند. کینگ و سایر همکاران هم به دنبال حل پرونده فساد اقتصادی بزرگی هستند که جک قرار بود که شهادت بدهد ولی در پایان مشخص میشود که کینگ که با جک از بچگی دوست بودهاند از جک برای جاسوسی در شرکتی که پرونده اش در دست اوست گماشته شده است و بدین ترتیب همه چیز خراب میشود و شرلی به هنگ کنگ برمی گردد و ...
شبکه نمایش
فیلم سینمایی «نیروهای برتر» به کارگردانی «اکسید، چون پانگ و چی لونگ لاو»، پنج شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی اندی لاو، چوشیائو کو و زیفنگ ژانگ خواهیم دید: گائو هاوجون، مأمور سابق نیروهای ویژه است که سالها پیش در یک سانحه رانندگی باعث نابینایی دخترش شد و خانوادهاش از هم پاشید. او حالا بهعنوان مأمور امنیتی برای شرکت هواپیمایی هَنگیو کار میکند و در نخستین پرواز این شرکت بهطور غیرمنتظره با همسر و دخترش روبهرو میشود. درست در همین پرواز، گروهی از خراب کارها به فرماندهی مایکی، هواپیما را با بیش از ۸۰۰ مسافر تسخیر میکنند. گائو که هنوز درگیر عذاب وجدان گذشته است، مجبور میشود بار دیگر به مهارتهای نظامیاش تکیه کند. دختر نابینایش با شجاعت و تواناییهای خاص خود پدرش را یاری میدهد، اما ...
فیلم سینمایی «دردسر سازان» به کارگردانی «داگ لیمان»، پنج شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
داستان فیلم با بازی مت دیمون، کیسی افلک، مایکل استولبارگ، پال والتر هاوزر، ران پرلمن، هانگ چائو و وینگ ریمز؛ در بوستون اتفاق میافتد، جایی که شهردار فاسد شهر، دوباره قصد دارد برای شهرداری نامزد شود. شهردار همه پولهای کمپین خود را در گاوصندوق دفتر کارش نگه داری میکند. دو سارق که به ناخواسته به این داستان کشیده شدهاند تصمیم میگیرند، قصد میکنند از کمپین انتخاباتی شهردار دزدی کنند. اما زمانی که طبق نقشه به کمپین انتخاباتی شهردار میرسند متوجه میشوند، پولها از قبل جا به شده است. در این بین یکی از افراد شهردار کشته میشود و ...
فیلم سینمایی «بید مجنون» به کارگردانی «مجید مجیدی»، پنج شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
این فیلم سینمایی درباره مردی است که پس از سالها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام میگیرد، بینایی خود را باز مییابد؛ و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه میشود. نابینایی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست دادهاست امیدی مییابد برای دیدن دوباره رنگها و خطوط زندگی عادی. وی با خدای خویش عهد میبندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند، اما ...
پرویز پرستویی، رویا تیموریان و لیلا اوتادی در فیلم سینمایی «بید مجنون» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «اولترامن جدید» به کارگردانی «شینجی هیگوچی»، پنج شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی تاکومی سایتوه، ماسامی ناساگاوا، هیدتوشی نیشیجیما، آکاری هایامی و کیساکو شیمادا خواهیم دید: پس از مرگ تصادفی یک انسان هنگام نبرد، اولترامن خودش را به شکل او در میآورد و به گروه مبارزه با گونههای اس کلاس میپیوندد تا از زمین در برابر خطرات دیگر محافظت کند، اما ...
فیلم سینمایی «باغ وحش» به کارگردانی «کالین مک ایوور»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی تابی جونز، ایان مک الهینی و پنه لوپه ولیلتون برداشتی واقعی است از ماجرای پسربچهای به نام تام هال، که در گیرو دار جنگ جهانی در سال ۱۹۴۱ در شهر کوچک بلفاست زندگی میکند و پدرش دامپزشک باغ وحش است. ماجرا با ورود یک بچه فیل از راه دریا به باغ وحش شروع میشود که همزمان میشود با آماده باش عمومی و فراخوان نیروهای نظامی. پدر تام به جنگ اعزام میشود و قبل از رفتن از او میخواهد که در نبودش از بچه فیل خوب مراقبت کند. مدتی بعد تام مطلع میشود که دستور دولتی برای از بین بردن حیوانات باغ وحش صادر شده تا در صورت بمباران و وحشت کردن به شهر هجوم نبرند! تام سعی میکند به کمک دوستانش جین و پیتر فیل کوچولو را از باغ وحش نجات دهد. او فیل را به حیات خانه آستین، پیرزنی که دوستدار حیوانات است میبرد و ...
فیلم سینمایی «دنیای جدید» به کارگردانی «پارک هوون جانگ»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مین سیک چوی و جیونگ مین هوانگ آمده است: رییس پلیس کانگ، افسری به نام جاسونگ لی را به عنوان نفوذی، وارد شرکت تبهکاری گلدمون میکند. دبیرکل گلدمون در یک تصادف کشته میشود. در بین نامزدهای جانشینی درگیری ایجاد میشود. نزاع اصلی بین جونگ جونگ اهل جنوب کره و لی جونگ گو، اهل سئول است. با اشتباه رئیس پلیس کانگ افراد نفوذی او لو میروند و همه کشته میشوند، اما جونگ، «جاسونگ» را زنده میگذارد، اما ...
فیلم سینمایی «رز زرد» به کارگردانی «داریوش فرهنگ»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: داوود و لیلی در شب عروسی خود راهی شمال میشوند. آنها در میانه راه با مهشید و آرش آشنا شده و با هم همسفر میشوند. آرش که بهدنبال سانحه تصادف باعث مرگ مردی سیاهپوش شده بود با همکاری داوود جسد را به درون مرداب پرتاب میکند. داوود که پس از این اقدام تصمیم به بازگشت میگیرد با مخالفت آرش روبهرو میشود. آنها با هم درگیر میشوند ولی ...
امین حیایی، بهرام رادان و حدیث فولادوند بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «هیولاها» به کارگردانی «رودریگو سوروگوین»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی دیوید منندز، دنیس منوچه و دیگو آنیدو خواهیم دید: یک زوج میانسال فرانسوی به نامهای آنتوان و اولگا است برای نزدیکی به طبیعت به یک روستای محلی در گالیسیا نقل مکان میکنند؛ اما با ایجاد تنش و درگیری میان آنها و دو نفر از افراد محلی، زندگی آرام این زوج کاملا تغییر میکند ...
شبکه افق
فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار میگیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندیها را فراهم میکند. در یکی از این سفرها او مورد اصابت گلوله قرار میگیرد. سالها میگذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان میکند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام میکند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان میاندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف میکند و ...
فیلم سینمایی «چشم شیشهای» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: قاسم، بسیجی تبلیغاتی به خط مقدم جبهه اعزام میشود. او رزمندگان را در وضعیت سختی میبیند و دوست دارد به آنها کمک کند ولی وظیفه او فقط تبلیغات است. یکی از رزمندگان به نام ابوالفضل عضو واحد اطلاعات عملیات با گروهی از بسیجیان برای پشتیبانی، راهی خط مقدم میشود و از صحنههای درگیری رزمندگان با سربازان عراقی عکس میگیرد، اما وقتی..
علیرضا اسحاقی، سیدجواد هاشمی، اصغر نقی زاده، محمدرضا آهنج و اسماعیل امیری در فیلم سینمایی «چشم شیشهای» ایفای نقش کردهاند.
شبکه کودک
پویانمایی سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، پنج شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی در جزیره برک اتفاق میافتد؛ جایی که انسانها و اژدهاها حالا در کنار یکدیگر زندگی میکنند. هیکاپ و توثلس رابطهای بسیار نزدیک دارند و هیکاپ بیشتر وقتش را صرف کشف سرزمینهای ناشناخته و نقشهبرداری میکند. هیکاپ حالا تقریباً ۲۰ ساله شده و پدرش، استویک، میخواهد او روزی رهبر برک شود. اما هیکاپ هنوز مطمئن نیست که برای رهبری آماده است و ترجیح میدهد دنیا را کشف کند. هیکاپ و آسترید در یکی از سفرهایشان با نشانههایی از یک گروه مرموز روبهرو میشوند که اژدهاها را میگیرد. آنها در نهایت به یک غار یخی عظیم میرسند؛ جایی که صدها اژدها در آن زندگی میکنند. در آنجا با فردی مرموز روبهرو میشوند که توانایی خارقالعادهای در کنترل و ارتباط با اژدهاها دارد. هیکاپ خیلی زود متوجه میشود که این شخص والکا، مادر خودش است؛ زنی که تصور میکرد سالها پیش مرده است والکا توضیح میدهد که وقتی هیکاپ نوزاد بود، اژدهاها او را ربودند. استویک تلاش کرده بود او را نجات دهد، اما والکا در جریان این اتفاق گم شده و ...
پویانمایی سینمایی جدید «یولی و یک ماجرای عجیب» به کارگردانی «کنستانتین فئوکتیستوف و دارینا اشمیت»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی از سرزمین کییف و پادشاه آن، کنیاز (شاهزاده) کییف، آغاز میشود. او مثل همیشه درگیر مشکلات حکومت است و در کنار سه پهلوان معروف روسی، ایلیا مورومتس، دوبرینیا نیکیتیچ و آلیوشا پوپوویچ، قرار دارد. اما این بار اتفاقی عجیب رخ میدهد که کل نظم پادشاهی را به هم میزند. در جریان ماجرا، اسب وفادار کنیاز، ژولییک، به شکلی غیرمنتظره وارد موقعیتی میشود که باعث میشود جایگاه و قدرت در کییف دستخوش تغییر شود. ژولییک که معمولاً یک شخصیت شوخ، خودخواه و بسیار زباندراز است، ناخواسته خودش را در مرکز یک توطئه سیاسی میبیند. او که همیشه به دنبال راهی برای نجات جان خودش و راحتتر زندگی کردن است، این بار با مسئلهای بسیار بزرگتر از یک دردسر معمولی روبهرو میشود. از طرف دیگر، سه پهلوان متوجه میشوند که اتفاقات کییف طبیعی نیست. آنها باید بفهمند چه کسی پشت این ماجراست و چرا سرنوشت پادشاهی به چنین وضعیت عجیبی رسیده است که ...
شبکه امید
فیلم تلویزیونی «بید و باد» به کارگردانی «محمدعلی طالبی»، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: کوچکبو پسرک فقیری است که در روستایی در مناطق شمالی کشور زندگی میکند، وقتی در طی یک ماجراجویی به همراه شاگردان دیگر شیشۀ کلاس شکسته میشود، معلم او را بهعنوان مقصر میبیند و به او میگوید که باید شیشۀ کلاس را هر چه سریعتر بیندازد؛ دو هفته میگذرد و مهلتی که معلم به کوچکبو داده به پایان میرسد، او از کلاس اخراج شده و معلم به او میگوید که باید تا روز بعد، اول وقت، شیشه را بیندازد وگرنه از مدرسه اخراج میشود، کوچکبو با همکاری دوست جدیدش که دانشآموز تازه وارد است برای به دست آوردن پولِ شیشه راهی میشوند، اما ...
هادی علیپور، امیر جانفدا، مجید علیپور و بهمن حسینی در فیلم سینمایی «بید و باد» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «شروع دوباره» به کارگردانی «سودانشو شارما»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی کی کی منون، شریسوارا، سواستیکا موکرجی، سامیت آرورا، آرک جین، دیپ رامبیا و مازل ویاس؛ درباره پسری به نام سیدارت است؛ پسری از یک شهر کوچک که استعداد فوقالعادهای در بدمینتون دارد و رؤیای تبدیلشدن به یک قهرمان را دنبال میکند. اما یک آسیبدیدگی شدید، مشکلات مالی برای درمان و موانع پشتپرده در دنیای ورزش باعث میشود رؤیایش نابود شود. او که از بیعدالتیها و شکستهای گذشته تلخ شده، ورزش را کنار میگذارد و زندگی معمولیای را آغاز میکند. سالها بعد، سیدارت که از گذشتهی خود زخم خورده، اجازه نمیدهد پسر نوجوانش آدیتیا به ورزش علاقهمند شود و او را فقط به سمت درس و یک مسیر امن هدایت میکند؛ چون باور دارد ورزش همان چیزی است که زندگی خودش را خراب کرده است. اما ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «مرد کوچک» به کارگردانی «کارلوس دِل کاستیلو»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ پخش میشود.
فیلم با بازی ویلمِر آمادو، هنری آرگوئِلو و ژوس لوئیس بالکالزِر؛ داستان پسر نوجوانی به نام آلفونسو است که با از دست دادن پدر و مادرش، مجبور میشود مسئولیت مالی زندگی را به تنهایی برعهده بگیرد. پس از مدتی وقتی در یک داروخانه مشغول کار میشود، به دلیل علاقه زیاد و مطالعاتی که در این زمینه دارد، به اطلاعات گستردهای دست یافته و ...
شبکه فراتر (۴k)
پویانمایی «دایناسور خوب» به کارگردانی «پیتر سان»، پنج شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهید دید: آرلو دایناسور کوچکی است که به همراه خانوادهاش در دشتی زندگی میکند. او با خواهر و برادرش فرق میکند و به اندازهی آنها شجاع و قوی نیست. او با دیدن هر موجود کوچکی جیغ میزند و از مسئولیتها فرار میکند. پدرش سعی دارد ترس او را از بین ببرد، اما موفق نمیشود. سیل موجب مرگ پدر آرلو میگردد و خانواده سوگ بدی را تجربه میکند. روزی حادثهای باعث میشود آرلو گم بشود و از خانواده دور بیفتد. او که همیشه سرشار از ترس و وحشت بود حالا میبایست با خطرات پیش رو بجنگد تا بتواند به خانه برگردد. در این مسیر، او با پسربچهای که انسان است و در جنگل زندگی میکند آشنا میشود. پسربچه که اسپات نام دارد، بسیار جسور و بیپرواست و آرلو در کنار او کمکم ترس خود را کنار میگذارد. پی از فراز و نشیبهای بسیار، آرلو به خانه برمیگردد، اما ...
فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر میباشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ میرفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیروهای بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ میفرستد، آنها را نمایشگر دوربینها و خبرگزاریهای جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثیها ... بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیروهای اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که ...
مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کردهاند.