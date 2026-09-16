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صد و نود و نه شب حضور محکم و استوار مردم در میادین

حضور بی‌نظیر مردم در میادین ایستادگی که حالا به شب دویستم نزدیک می‌شود. دویست شب میدان‌داری حماسی.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۶:۰۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 