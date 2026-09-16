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پارسال حدود ۳۱۴ هزار ماموریت اورژانسی و پیش بیمارستانی در استان اصفهان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان گفت: در یک سال گذشته در مجموع ۳۱۳ هزار و ۹۵۳ مأموریت با تلاش نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی استان انجام شده است.
علی نصیری با اشاره به ثبت ۱۰۳ هزار و ۱۷۸تماس امدادخواهی با اورژانس ۱۱۵ استان افزود: از مجموع مأموریتهای ثبتشده، ۹۴ هزار و ۷۴۳ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۱۹ هزار و ۲۱۰ مأموریت مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی ادامه داد:در این مدت۱۰۳ هزار و ۱۷۸ تماس امدادخواهی بامرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان برقرار شده است که کارشناسان این مرکز پس از دریافت و ارزیابی تماسها، اقدامات لازم برای ارائه خدمات و اعزام نیروهای عملیاتی را انجام دادهاند.
نصیری با اشاره به مأموریتهای تخصصی اورژانس گفت: در یک سال گذشته ۶۵ مورد احیای موفق در مأموریتهای اورژانس استان ثبت شده است که بیانگر نقش مهم نیروهای فوریتهای پزشکی در ارائه خدمات حیاتی پیش از رسیدن بیمار به مراکز درمانی است، همچنین ۲۴ مورد به مادر باردار با تلاش نیروهای اورژانس کمک شده است.
وی با اشاره به فعالیت ناوگانهای ویژه اورژانس افزود: واحدهای اورژانس موتوری استان در یک سال گذشته ۱۱ هزار و ۶۱۹ مأموریت انجام دادهاندو در همین بازه زمانی ۳۰ ماموریت اورژانس هوایی و ۱۸۵ مأموریت اورژانس بانوان نیز به ثبت رسیده است.
نصیری در خصوص ظرفیت نیروی انسانی اورژانس استان گفت: در حال حاضرهزار و ۴۷۱نفر نیروی فوریتهای پزشکی در مجموعه اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان فعالیت میکنند، این مجموعه در استان دارای ۱۷۴ پایگاه اورژانس است و علاوه بر آن ۲ پایگاه اورژانس هوایی،۲۰ دستگاه موتورلانس و ۳ پایگاه اورژانس بانوان نیز در حال ارائه خدمات هستند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان افزود: ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در ناوگان اورژانس استان فعال است که برای امدادرسانی در حوادث و مأموریتهایی با نیاز به ظرفیت گستردهتر استفاده میشود.