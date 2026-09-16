به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

پیتربورو یونایتد ۳ - ۳ بارنزلی (در ضربات پنالتی ۷ - ۶ به سود پیتربورو یونایتد)

وستهام یونایتد ۲ - ۳ فولام

ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال (گل‌های آرسنال: مکس داومن در دقایق ۷ و ۴۷، نونی مادوئکه ۱۶، میکل مرینو ۵۸)

لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام



برای لیورپول آلکسیس مک آلیستر در دقیقه ۲۱، کودی خاکپو ۵۴ و دومینیک سوبوسلای ۱ + ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم تاتنهام را کانر گالاگر در دقیقه ۶۹ وارد دروازه تاتنهام کرد.

ردینگ ۱ - ۲ برنتفورد

تیم‌های چلسی، بورنموث، کریستال پالاس، برادفوردسیتی، ساندرلند و نیوکاسل یونایتد پیش از این به دور یک هشتم نهایی راه یافته‌اند.