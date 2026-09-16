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دور یک شانزدهم نهایی فوتبال جام اتحادیه انگلیس موسوم به ایی اف ال کاپ دیروز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:
پیتربورو یونایتد ۳ - ۳ بارنزلی (در ضربات پنالتی ۷ - ۶ به سود پیتربورو یونایتد)
وستهام یونایتد ۲ - ۳ فولام
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال (گلهای آرسنال: مکس داومن در دقایق ۷ و ۴۷، نونی مادوئکه ۱۶، میکل مرینو ۵۸)
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام
برای لیورپول آلکسیس مک آلیستر در دقیقه ۲۱، کودی خاکپو ۵۴ و دومینیک سوبوسلای ۱ + ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم تاتنهام را کانر گالاگر در دقیقه ۶۹ وارد دروازه تاتنهام کرد.
ردینگ ۱ - ۲ برنتفورد
تیمهای چلسی، بورنموث، کریستال پالاس، برادفوردسیتی، ساندرلند و نیوکاسل یونایتد پیش از این به دور یک هشتم نهایی راه یافتهاند.