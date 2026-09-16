معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در جمع پرشور مردم بابل، با ترسیم تصویری از اقتدار بی بدیلِ دریایی ایران در منطقه، به تهدیدات توخالیِ مقامات آمریکایی پاسخ قاطع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در جمع پرشور مردم بابل، با ترسیم تصویری از اقتدار بی بدیلِ دریایی ایران در منطقه، به تهدیدات توخالیِ مقامات آمریکایی پاسخ قاطع داد.

علی محمدی با تأکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران بر پهنه آبی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است، اظهار داشت: امروز نبض خلیج فارس در دستان توانمند دریادلان سپاه است. هیچ شناوری در این آب‌های راهبردی تردد نمی‌کند، مگر آنکه تحت رصدِ لحظه‌ای و دقیق ما باشد و ما اراده کرده‌ایم که هر متجاوز و هر شناور بیگانه‌ای را در هر نقطه و با هر مختصاتی، در کسری از زمان به قعر دریا بفرستیم.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، ریشه این اقتدار را در پیوند میان «عقیده» و «تخصص» دانست و گفت: سربازان ما قدرت خود را از توسل به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ عاشورایی وام می‌گیرند و تدبیرِ نظامی‌شان حاصل سال‌ها رزمِ شبانه‌روزی در جزایر، سواحل و اعماق دریاست. این همان فرمولی است که دشمن هرگز قادر به محاسبه آن نیست.

وی با اشاره به لفاظی‌های اخیر دونالد ترامپ مبنی بر وجود «کار تمام‌نشده در ایران» تصریح کرد: آمریکایی‌ها هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند. آنها گمان می‌برند با تخریب زیرساخت‌های فیزیکی می‌توانند اراده یک ملت را بشکنند. ما در جزیره فارسی که مساحتی به اندازه چند زمین فوتبال دارد، در سخت‌ترین شرایط اقلیمی ایستاده‌ایم و ارتباطمان با سرزمین مادری لحظه‌ای قطع نشده است؛ آن‌وقت آنها از فروپاشی اراده ما حرف می‌زنند؟

محمدی با لحنی قاطع و خطاب به ترامپ تأکید کرد: «تو از کار نیمه‌تمام در ایران سخن می‌گویی؟ بدان که ما هم با تو کاری نیمه‌تمام داریم؛ اما این کار، تنها با نابودی تو و هیمنه پوشالی‌ات به پایان خواهد رسید. ما سال‌هاست برای مواجهه نهایی با دشمن تمرین کرده‌ایم و مشتاقانه منتظر روزی هستیم که چشم در چشم دشمن در دریا، حسابِ ظلم‌هایش را صاف کنیم.»

این اظهارات با شعار‌های حماسی و «مرگ بر آمریکا» شرکت‌کنندگان در این اجتماع همراه بود که نشان‌دهنده عزم راسخ مردم و نیرو‌های مسلح برای حفظ تمامیت ارضی کشور است.