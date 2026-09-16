برداشت خرما در شهرستان لارستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال از هزار و ۱۲۰۰ هکتار نخلستان این شهرستان، حدود ۷ هزار تن خرما برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جهاد کشاورزی لارستان گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت خرما را از بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار نخلستان‌های خود آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود امسال حدود هفت هزار تن خرما تا اواخر مهرماه برداشت شود.

محمدجواد مظفری افزود: شرایط اقلیمی مناسب لارستان موجب شده است بیش از ۴۰ نوع خرما در این منطقه کشت شود.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.