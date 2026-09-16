سرپرست اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم از آغاز طراحی سازوکار و فرآیند اجرایی تشکیل مجمع مشورتی جوانان استان خبر داد؛ اقدامی که پیرو نشست اخیر استاندار با تشکل‌های مردم‌نهاد و با هدف عبور از ساختار‌های تشریفاتی و بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیت فکری نسل جوان کلید خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام علی زمزم، سرپرست اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، از تشکیل مجمع مشورتی جوانان در قم پس از دیدار دو هفته پیش استاندار با نمایندگان تشکل‌های جوانان خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه این مجمع نباید صرفاً به یک عنوان جدید یا ساختاری اداری و تشریفاتی محدود شود، هدف اصلی را جایگزینی مدل سنتیِ «یک مشاور جوان» با «خرد جمعیِ نخبگان» عنوان کرد.

به گفته زمزم، انتظار می‌رود این مجمع بستری فراهم کند تا جوانان متخصص و صاحب‌نظر، مسائل استان را از زاویه دید نسل خود واکاوی کرده و ایده‌ها، نقد‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی خود را به عنوان بازوی فکری در اختیار مدیریت عالی استان قرار دهند.

هم‌اکنون تیم‌های تخصصی استانداری در حال طراحی سازوکار اجرایی این مجمع هستند. طبق اعلام سرپرست اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی، محور‌هایی نظیر نحوه مشارکت تشکل‌های جوانان، شاخص‌های عضویت برای نخبگان، شیوه گزینش اعضا و فرآیند ارائه پیشنهادات به استاندار در کانونِ توجه این طراحی قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد که تلاش مجموعه استانداری بر این است که مجمع مشورتی جوانان، به مجرایی برای انعکاس صدای واقعی نسل جوان و مشارکت فعال آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان استان بدل شود تا ظرفیت فکری و اجتماعی این قشر به‌صورت ساختارمند در پیشبرد امور به کار گرفته شود.