نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی تدوین ساختاری منسجم، ضابطه‌مند و پاسخ‌گو در نظام تبلیغی حوزه‌های علمیه را خواستار شد و تهذیب نفس و تقوای درونی را رکن اساسی نفوذ کلام مبلغان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در همایش مبلغان و مبلغات استان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های تبلیغی اظهار کرد: تبلیغ دین نباید موضوعی رها و فاقد مسئولیت‌پذیری باشد؛ همان‌گونه که در همه نظامات مدیریتی و اجرایی کشور اصل پاسخ‌گویی حاکم است، در ساحت منبر و بیان معارف دینی نیز باید مشخص شود چه کسی، با چه صلاحیتی و بر چه اساسی سخن می‌گوید و در قبال مطالب ارائه‌شده چه مرجعی پاسخ‌گوست.

وی با انتقاد از توزیع نامتوازن مبلغان در استان افزود: پذیرفته نیست که در مرکز استان با تراکم طلاب و کمبود بستر فعالیت مواجه باشیم، اما ده‌ها روستای بالای ۲۰۰ خانوار در استان از حضور روحانی، اقامه جماعت و هدایت دینی بی‌بهره باشند. مراکز حوزوی و دستگاه‌های متولی تبلیغ باید با برنامه‌ریزی دقیق، ساختاری کارآمد طراحی کنند که همه موظف به حضور در سنگر‌های واقعی تبلیغ باشند.

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه حساس و اثرگذار خواهران طلبه و مبلغات تصریح کرد: هرچند تربیت اندیشمندان و فقهای برجسته از میان خواهران ضرورت دارد، اما نیاز مبرم و امروز جامعه، توانمندسازی گسترده مبلغات در حل مسائل عمومی و پاسخ به شبهات فکری و فرهنگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ادامه داد: بخش عمده‌ای از هجمه‌های فرهنگی امروز و موضوعاتی نظیر عفاف و حجاب بانوان را هدف قرار داده است؛ از این رو بهترین و مؤثرترین پاسخ‌گویان به این مسائل، خودِ بانوان مبلّغ هستند که می‌توانند در ارتباط مستمر با مدارس، دانشگاه‌ها و عموم بانوان، نقش روشنگری و اقناعی ایفا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با استناد به آیه شریفه «نَفْر» (وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ) و تبیین علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان خاطرنشان کرد: قرآن کریم تفقه در دین و انذار جامعه را هم‌سنگ و پشتیبان جهاد در میدان دانسته است. کسانی که در میدان جهاد اصغر ایثار می‌کنند، برای تعمیق روحیه معنوی و جهاد اکبر به هدایت و معارف عالمان دین نیازمندند؛ از این رو رسالت حوزه علمیه حفظ پایه‌های اعتقادی و تقوایی جامعه است.