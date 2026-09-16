تقدیر رؤسای قوا و مسئولین از مردم، در آستانه دویستمین شب اجتماعات شبانه

در آستانه دویستمین شب حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و میادین سراسر کشور، سران قوا و مسئولین لشکری و کشوری ضمن قدردانی از مردم بر ضرورت استمرار این حضور و حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کردند.