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تقدیر رؤسای قوا و مسئولین از مردم، در آستانه دویستمین شب اجتماعات شبانه

در آستانه دویستمین شب حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و میادین سراسر کشور، سران قوا و مسئولین لشکری و کشوری ضمن قدردانی از مردم بر ضرورت استمرار این حضور و حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۵:۵۵
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برچسب ها: قدردانی از مردم ، سران قوا ، مسئولان ، لشکری و کشوری ، اجتماعات مردمی
 