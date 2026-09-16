به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ با توجه به گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحولات گسترده حوزه بازی‌های رقومی، بر ضرورت بازنگری و بازنویسی اساسی اساسنامه تأکید شد.

همچنین موضوعاتی همچون تعیین جایگاه بنیاد در زیست‌بوم بازی، شفاف‌سازی مأموریت‌ها و حدود نظارت، توجه به ابعاد اقتصادی و صنعتی، تعریف زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و فعالان صنعت بازی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه، بر ضرورت تعریف دقیق مفاهیم و مرزبندی مسئولیت دستگاه‌ها، تفکیک نظارت بر محتوا و تجهیزات، توجه به حوزه صنایع خلاق و استفاده از ظرفیت تخصصی حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی و علوم شناختی تأکید و پیشنهاد شد نقش بازی‌سازان و فعالان صنعت در ساختار و فرایند بازنگری اساسنامه پررنگ‌تر شود.