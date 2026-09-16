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نشست میز بازیهای رایانهای ستاد فرهنگی و اجتماعی با موضوع بررسی اصلاح اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ با توجه به گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحولات گسترده حوزه بازیهای رقومی، بر ضرورت بازنگری و بازنویسی اساسی اساسنامه تأکید شد.
همچنین موضوعاتی همچون تعیین جایگاه بنیاد در زیستبوم بازی، شفافسازی مأموریتها و حدود نظارت، توجه به ابعاد اقتصادی و صنعتی، تعریف زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی و فعالان صنعت بازی مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه، بر ضرورت تعریف دقیق مفاهیم و مرزبندی مسئولیت دستگاهها، تفکیک نظارت بر محتوا و تجهیزات، توجه به حوزه صنایع خلاق و استفاده از ظرفیت تخصصی حوزههایی همچون هوش مصنوعی و علوم شناختی تأکید و پیشنهاد شد نقش بازیسازان و فعالان صنعت در ساختار و فرایند بازنگری اساسنامه پررنگتر شود.