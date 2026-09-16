رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: زمان وقوع ال‌نینو، الگو‌های جوی و سایر شاخص‌های اقلیمی می‌توانند میزان بارش کشور را تغییر دهند و باید قطعی نبودن پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفت.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر اینکه ال‌نینو به‌تنهایی تعیین‌کننده میزان بارش ایران نیست، گفت: زمان وقوع این پدیده، الگو‌های جوی و سایر شاخص‌های اقلیمی می‌توانند مسیر و میزان بارش کشور را تغییر دهند و باید عدم قطعیت پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفت.

احد وظیفه در کارگاه آموزشی «دورپیوندها، سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار درباره پدیده ال‌نینو» افزود: ال‌نینو یکی از شاخص‌های مهم اقلیمی است که آثار آن می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر از محل شکل‌گیری آن بر الگو‌های جوی اثر بگذارد.

وی افزود: برای بررسی اثر ال‌نینو بر شرایط جوی ایران، صرفاً نمی‌توان گردش‌های جوی را در نظر گرفت و باید شاخص‌هایی را که تغییرات بین‌فصلی را تنظیم می‌کنند نیز مورد توجه قرار داد؛ چراکه تغییر این شاخص‌ها می‌تواند پیش‌بینی‌های اولیه را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در فصل سرد سال، بارش ایران به‌طور کامل تحت تأثیر ال‌نینو نیست و بیشترین اثر این پدیده را باید در پاییز در نظر گرفت؛ بنابراین نمی‌توان ال‌نینو را به معنای قطعی افزایش بارش در کشور دانست.

وظیفه با اشاره به اهمیت سایر شاخص‌های اقلیمی گفت: تأثیر شرایط اقیانوسی بر سیستم‌های مدیترانه‌ای یکی از موضوعات مهم برای ایران است و همزمانی ال‌نینو با برخی شاخص‌های دیگر، به‌ویژه در نیمه سرد سال، می‌تواند بر مسیر و شدت سامانه‌های بارشی اثرگذار باشد.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اظهار کرد: در برخی رخداد‌های بسیار قوی ال‌نینو، شرایط بارشی مناطق مختلف با آنچه از شاخص اولیه انتظار می‌رفت، متفاوت بوده است؛ از این رو نمی‌توان صرفاً با تکیه بر شدت ال‌نینو، وضعیت بارش ایران را پیش‌بینی کرد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور افزود: زمان‌بندی رخداد‌ها اهمیت زیادی دارد و حتی جابه‌جایی چند هفته‌ای شرایط مورد انتظار می‌تواند نتیجه پیش‌بینی‌های فصلی را تغییر دهد. ممکن است مدل‌ها در ابتدای فصل شرایط مناسبی را نشان دهند، اما با تغییر شاخص‌های جوی و اقیانوسی، خروجی مدل‌ها نیز تغییر کند.

وظیفه با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت گفت: در کنار پیش‌بینی‌های فصلی، باید پیش‌بینی‌های روزانه و هفتگی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شدت و مسیر سامانه‌های بارشی در بازه‌های کوتاه‌مدت دقیق‌تر مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت وقوع بارش مناسب، بخش غربی زاگرس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بارش در این منطقه می‌تواند به تغذیه منابع آب و پر شدن سد‌ها کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با عدم قطعیت در وضعیت منابع آب مواجه است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور همچنین بر اهمیت بارش‌ها از منظر تأمین انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت منابع آب اهمیت زیادی دارد و افزایش تولید برق‌آبی می‌تواند بخشی از نیاز‌های انرژی کشور را پوشش دهد.

وظیفه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: شرایط موجود ایجاب می‌کند تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات فنی و در قالب برنامه‌هایی مرتبط با پیش‌بینی‌های هفتگی انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه در شرایط فعلی این است که در تفسیر پیش‌بینی‌ها دچار خوش‌بینی بیش از اندازه نشویم و همواره میزان عدم قطعیت را در تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیریم.