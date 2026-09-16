مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید، در نشست وبیناری با معاونان فرهنگی استان‌ها، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی سال جاری و هفته دفاع مقدس بر ضرورت تقویت مشارکت استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سیدعلیرضا فاطمیان‌پور، مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست هماهنگی با معاونان فرهنگی بنیاد در سراسر کشور که به صورت وبیناری برگزار شد، ضمن بررسی برنامه‌های سراسری سال جاری، بر ضرورت هماهنگی میان ستاد و استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی و توجه به کیفیت و اثربخشی برنامه‌های حوزه ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی و توسعه برخی طرح‌های فرهنگی، بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های موجود در استان‌ها تأکید کرد و گفت: در حوزه راهبری مباحث فرهنگی بنیاد شهید، یکی از ظرفیت‌های جدی و در عین حال مغفول، مراکز فرهنگی، حسینیه‌ها و خانه‌های شهید است که باید برای فعال‌سازی و تقویت این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

فاطمیان‌پور از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین جشنواره ملی مراکز فرهنگی و حسینی و خانه‌های شهید خبر داد و اظهار کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند نقطه عطفی برای توجه جدی‌تر به مراکز فرهنگی وابسته به جامعه ایثارگری و شناسایی ظرفیت‌های موجود در این مجموعه‌ها باشد.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید افزود: این تجربه نخستین گام در مسیر توجه سازمان‌یافته به مراکز فرهنگی و حسینیه‌ها و خانه‌های شهید است و انتظار می‌رود استان‌ها نیز با جدیت بیشتری ظرفیت‌های موجود خود را شناسایی و در این فرآیند مشارکت کنند. پیشنهاد‌های مختلفی درباره نام این جشنواره مطرح شده است و از استان‌ها نیز می‌خواهیم پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند تا در نهایت نامی مناسب و قابل ثبت به عنوان یک برند فرهنگی برای این رویداد انتخاب شود.

فاطمیان‌پور با اشاره به تجربه موفق طرح «سلام شهید» خاطرنشان کرد: همان‌طور که «سلام شهید» به عنوان یک نشان تعریف شده و برنامه‌های آن در حال پیگیری است، این جشنواره نیز می‌تواند عنوان و هویت مشخصی پیدا کند و در سال‌های آینده به عنوان یک رویداد فرهنگی مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ادای احترام به مزار مطهر شهدا به استان‌ها، گفت: این دستورالعمل پس از دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های استان‌ها در حال جمع‌بندی است و تلاش می‌شود نسخه نهایی آن به عنوان یک سند قابل استفاده در مجموعه بنیاد شهید مورد توجه قرار گیرد.

فاطمیان‌پور، بومی‌سازی و انعطاف‌پذیری دستورالعمل، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی، توجه به محدودیت‌های مالی و تفکیک سطح اجرای مراسم در استان، شهرستان و برنامه‌های محلی را از جمله نکات مطرح‌شده درباره این دستورالعمل عنوان کرد.

فاطمیان‌پور در ادامه با تشریح برنامه دومین یادواره ملی شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: نخستین یادواره شهدای بنیاد با همکاری استان‌ها و مجموعه همکاران بنیاد برگزار شد و یکی از ویژگی‌های مهم آن این بود که بخش‌های مختلف برنامه با استفاده از ظرفیت کارکنان بنیاد اجرا شد.

وی افزود: در نخستین یادواره، حدود ۴۰۰ نفر از کارکنان بنیاد شهید از ستاد، تهران و شهرستان‌ها حضور داشتند و تلاش شد برنامه‌ای در شأن شهدای بنیاد و خانواده‌های معظم آنان برگزار شود. همین رویکرد در دومین یادواره نیز دنبال خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید با اشاره به جمع‌آوری آمار شهدای بنیاد از زمان تأسیس این نهاد تاکنون اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که از استان‌ها دریافت شده، حدود ۱۶۰ شهید از زمان تاسیس بنیاد شهید تا جنگ تحمیلی دوم در مقاطع مختلف شناسایی شده‌اند و برنامه دومین یادواره با محوریت تکریم این شهدا برگزار خواهد شد.

فاطمیان‌پور ادامه داد: استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، فارس و همدان از جمله استان‌هایی هستند که تعداد بیشتری از شهدای بنیاد در آنها شناسایی شده است و پیشنهاد شده در برنامه‌های این استان‌ها، حضور مسئولان و معاونان بنیاد در سطح ستاد نیز پیش‌بینی شود.

وی در ادامه از اجرای پویش «تو هم از ستاره‌ها بگو» با همکاری مؤسسه فرهنگی وارثون خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف ورود نوجوانان به عرصه روایتگری شهدا و ایجاد کنشگری فرهنگی در میان نسل نوجوان طراحی شده است.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید گفت: در این طرح، نوجوانان در موضوعاتی همچون روایت شهدای شاخص، شهدای کمتر شناخته‌شده و روایتگری در جمع مشارکت خواهند کرد و روایتگری در گلزار شهدا نیز به عنوان یکی از محور‌های مورد توجه این پویش پیش‌بینی شده است.

وی افزود: فراخوان پویش در روز‌های ابتدایی هفته دفاع مقدس منتشر خواهد شد و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار صوتی و تصویری روایتگری خود را در سامانه پیش‌بینی‌شده بارگذاری کنند.

فاطمیان‌پور با تأکید بر اینکه هدف این طرح صرفاً برگزاری یک مسابقه نیست، خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، فعال کردن کنشگری فرهنگی نوجوانان و ایجاد ارتباط مستقیم آنان با فرهنگ ایثار و شهادت است و تلاش می‌کنیم این پویش زمینه‌ای برای حضور و مشارکت بیشتر نوجوانان در عرصه روایتگری باشد.

وی در ادامه از اجرای طرحی ویژه برای تکریم فرزندان شهدای دانش‌آموز در آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: بر اساس آمار جمع‌آوری‌شده، والدین حدود ۲۱۴۴ دانش‌آموز از جنگ تحمیلی دوم تا به امروز به فیض شهادت نائل شده و تعداد ۳۹۳ دانش اموز به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید افزود: بیشترین آمار شهدای دانش‌آموز مربوط به تهران و برخی استان‌های کشور است و استان‌هایی همچون هرمزگان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و خوزستان نیز در این زمینه آمار قابل توجهی دارند.

وی همچنین با اشاره به آمار فرزندان شهدا که در سال تحصیلی جدید وارد مدرسه می‌شوند، گفت: بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده، تعداد قابل توجهی از فرزندان شهدا در پایه‌های مختلف تحصیلی از پایه اول تا دوازدهم وارد مدارس خواهند شد و باید برای این موضوع برنامه‌ای متناسب با شأن آنان طراحی شود.

فاطمیان‌پور پیشنهاد کرد والدین گرانقدری که دانش‌آموز آنها در جنگ به شهادت رسیده‌اند، در مراسم آغاز سال تحصیلی از فرزندان شهدایی که وارد مدارس می‌شوند استقبال کنند و افزود: این اقدام می‌تواند به یک برنامه نمادین و در عین حال اثرگذار تبدیل شود؛ به این معنا که والدینی که فرزندشان در جنگ به شهادت رسیده است، از فرزندان شهدای دیگر که در آغاز سال تحصیلی وارد مدرسه می‌شوند، استقبال و آنان را تکریم کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح متناسب با شرایط و ظرفیت هر استان قابل تنظیم است و تلاش می‌کنیم شیوه‌نامه و مدل اجرایی آن در اختیار استان‌ها قرار گیرد. صدا و سیما، مراکز فرهنگی و مجموعه‌های خبری و اطلاع‌رسانی باید پیوست این برنامه باشند و موضوع استقبال از فرزندان شهدا می‌تواند به عنوان یک کار ویژه رسانه‌ای دنبال شود.

مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امورایثارگران در پایان بر ضرورت مشارکت جدی معاونت‌های فرهنگی استان‌ها در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و گفت: موفقیت برنامه‌های فرهنگی بنیاد شهید نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان ستاد و استان‌هاست و پیشنهاد‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت و اثربخشی این برنامه‌ها نقش مهمی داشته باشد.