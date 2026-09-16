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مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی»، روزهای فرد حوالی ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد کاوری، کارگردان مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به رویکرد متفاوت این مجموعه در روایت حوادث ملی شدن صنعت نفت گفت: داستان مجموعه از زاویه زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه در آن دوره روایت میشود و وقایع تاریخی، از جمله تلاشها برای ملی شدن صنعت نفت، در بستر زندگی و شخصیتهای اصلی دنبال میشود. وی همچنین از استفاده گسترده از جلوههای ویژه و هوش مصنوعی برای بازسازی فضاهای شهرهای جنوبی خبر داد.
احمد کاوری درباره ویژگی روایی «دیوار دفاعی» افزود: نخستین نکتهای که هنگام دریافت فیلمنامه توجه او را جلب کرده، تمرکز بر قشر فرودست جامعه در دوره ملی شدن صنعت نفت بوده است.
به گفته وی بسیاری از شخصیتهای اصلی داستان کارگر یا متعلق به خانوادههای کمبرخوردار هستند و تلاش شده وقایع تاریخی از منظر زندگی آنان روایت شود، رویکردی که به باور کارگردان میتواند ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند.
کاوری افزود: وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت، تحولات مجلس آن زمان و تلاشهای محمد مصدق برای ملی شدن نفت، در بستر داستان مجموعه جریان دارد، اما محور اصلی قصه زندگی دو شخصیت است که برای ارتقای شرایط زندگی خود تلاش میکنند و در این مسیر با موانعی از جمله سلطه شرکت نفت ایران و انگلیس و مشکلات کارگران مواجه میشوند.
کارگردان «دیوار دفاعی» درباره طراحی شخصیتهای انگلیسی و تلاش برای فاصله گرفتن از کلیشهها نیز گفت: در این مجموعه، گروههای اجتماعی مختلفی از جمله کارگران، مهندسان، انگلیسیها، هندیها و افراد دولتی حضور دارند و برای هر گروه تلاش شده لحن و ویژگیهای متمایزی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش بازیگران در شکلگیری شخصیتها گفت: بازیگرانی همچون ابراهیم ابراهیمی، ناصر نصیر، پویا امینی و دیگر بازیگران نقش شخصیتهای انگلیسی، در پیدا کردن لحن و قالب مناسب برای شخصیت های خود نقش مهمی داشتهاند.
به گفته کاوری، هدف این بوده که شخصیتهای خارجی ضمن باورپذیر بودن برای مخاطب فارسیزبان، ویژگیهای سلطهگرانه و مناسبات حاکم بر فضای آن دوره را نیز منتقل کنند.
کاوری همچنین درباره بازنمایی گروهها و دیدگاههای مختلف در جامعه آن روز گفت: در «دیوار دفاعی» تلاش شده طیفهای متنوعی از نگاهها به مسئله ملی شدن نفت نشان داده شود.
وی به حضور شخصیتی با گرایش چپ و مارکسیستی، در کنار شخصیتهایی با نگاه ملی، بومی و حتی تعصبات قومی اشاره کرد و افزود: این تفاوت دیدگاهها در روند داستان وجود دارد و در ادامه، مواجهه با یک رقیب خارجی زمینهای برای شکلگیری نوعی همبستگی میان شخصیتها فراهم میکند.
در بخشهایی از گفتوگو نیز با اشاره به ماجرای مسابقه فوتبال، عنوان شد که این رقابت در مسیر داستان به بستری برای مطالبه حق کارگران از انگلیسیها تبدیل میشود.
کاوری گفت: قرار بود بخشی از فیلمبرداری در شهرهای جنوبی انجام شود، اما به دلیل شرایط جنگی در میانه فیلمبرداری و فراهم نشدن امکان حضور گروه در این مناطق، تیم تولید ناچار شد بخش زیادی از فضاهای مورد نیاز را در محل دیگری طراحی و با استفاده از جلوههای ویژه تکمیل کند.
به گفته وی در بخشهایی از مجموعه، پسزمینهها و فضاهای شهری با کمک هوش مصنوعی ساخته شده و در برخی موارد نیز تغییرات مربوط به سن شخصیتها با این فناوری انجام گرفته است.
کاوری درباره همکاری با مسعود دهنمکی نیز گفت: این همکاری یکی از تجربههای موفق او در سالهای فعالیتش در سینما و تلویزیون بوده است.
وی افزود: دهنمکی در جریان تولید، ضمن توجه به محدودیتهای زمانی، مالی و شرایط ناشی از جنگ، دست کارگردان را برای پیشبرد بخشهای مختلف طرح باز گذاشته و تا مرحله پخش نیز از این مجموعه حمایت کرده است.