ترکیب تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان برای رقابتهای آسیایی
رقابتهای انتخابی تیم ملی شطرنج نابینایان و کمبینایان با معرفی ۷ نماینده برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ پاکستان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم ملی شطرنج نابینایان و کمبینایان با معرفی نفرات برتر جداول چهارگانه B ۱ آقایان، B ۱ بانوان، B ۲-B ۳ آقایان و B ۲-B ۳ بانوان به پایان رسید و ۷ شطرنجباز برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ پاکستان انتخاب شدند.
بر این اساس، علیرضا قورچیبیگی از استان قزوین، هادی حیدری از استان آذربایجان شرقی و ملیحه صفایی از استان خراسان رضوی در کلاس B ۱، کیارش ایراننژاد از استان کرمان، فرهاد نادریان و زهرا ربیعپور از استان گلستان و فریبا زندهبودی از استان بوشهر در کلاس B ۲، نمایندگان ایران در این رقابتها خواهند بود.
در جدول B ۱ آقایان، علیرضا قورچیبیگی به مقام قهرمانی رسید، هادی حیدری شاملو در جایگاه دوم قرار گرفت و عرفان محمدعلیزاده لشکری به مقام سوم دست یافت.
در جدول B ۱ بانوان، ملیحه صفایی قهرمان شد، رامونا هاشمی در جایگاه دوم قرار گرفت و نرگس درآمد به مقام سوم رسید.
در جدول B ۲-B ۳ بانوان، فریبا زندهبودی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، زهرا ربیعپور نایبقهرمان شد و مریم رحیمزاده در جایگاه سوم قرار گرفت.
در جدول B ۲-B ۳ آقایان نیز کیارش ایراننژاد به مقام قهرمانی رسید، فرهاد نادریان در جایگاه دوم قرار گرفت و وحید اسلام سوم شد.
نتایج دورهای پایانی رقابتها؛
جدول B ۱ آقایان – دور ششم
علیرضا قورچیبیگی و عرفان علیزاده: مساوی
مهدی رونیفرد و هادی حیدری: مساوی
هادی مشیرآبادی ۱ مسعود هدایت صفر
جدول B ۱ بانوان – دور ششم
ملیحه صفایی ۱ نرگس درآمد صفر
جدول B ۲-B ۳ بانوان – دور پنجم
زهرا ربیع پور و مریم رحیم زاده: مساوی
فاطمه رحیمی ۱ فریبا زنده بودی صفر
جدول B ۲-B ۳ آقایان دور هفتم
وحید اسلام ۱ حسن توسلی صفر
دانیال جعفریان و علی طیرانی زارع: مساوی
کیارش ایراننژاد ۱ اردلان پوررضا صفر
رقابتهای انفرادی شطرنج نابینایان و کم بینایان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۲۵ آبان به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.