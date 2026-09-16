رقابت‌های انتخابی تیم ملی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان با معرفی ۷ نماینده برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ پاکستان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی تیم ملی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان با معرفی نفرات برتر جداول چهارگانه B ۱ آقایان، B ۱ بانوان، B ۲-B ۳ آقایان و B ۲-B ۳ بانوان به پایان رسید و ۷ شطرنج‌باز برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ پاکستان انتخاب شدند.

بر این اساس، علیرضا قورچی‌بیگی از استان قزوین، هادی حیدری از استان آذربایجان شرقی و ملیحه صفایی از استان خراسان رضوی در کلاس B ۱، کیارش ایران‌نژاد از استان کرمان، فرهاد نادریان و زهرا ربیع‌پور از استان گلستان و فریبا زنده‌بودی از استان بوشهر در کلاس B ۲، نمایندگان ایران در این رقابت‌ها خواهند بود.

در جدول B ۱ آقایان، علیرضا قورچی‌بیگی به مقام قهرمانی رسید، هادی حیدری شاملو در جایگاه دوم قرار گرفت و عرفان محمدعلیزاده لشکری به مقام سوم دست یافت.

در جدول B ۱ بانوان، ملیحه صفایی قهرمان شد، رامونا هاشمی در جایگاه دوم قرار گرفت و نرگس درآمد به مقام سوم رسید.

در جدول B ۲-B ۳ بانوان، فریبا زنده‌بودی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، زهرا ربیع‌پور نایب‌قهرمان شد و مریم رحیم‌زاده در جایگاه سوم قرار گرفت.

در جدول B ۲-B ۳ آقایان نیز کیارش ایران‌نژاد به مقام قهرمانی رسید، فرهاد نادریان در جایگاه دوم قرار گرفت و وحید اسلام سوم شد.

نتایج دور‌های پایانی رقابت‌ها؛

جدول B ۱ آقایان – دور ششم

علیرضا قورچی‌بیگی و عرفان علیزاده: مساوی

مهدی رونی‌فرد و هادی حیدری: مساوی

هادی مشیرآبادی ۱ مسعود هدایت صفر

جدول B ۱ بانوان – دور ششم

ملیحه صفایی ۱ نرگس درآمد صفر

جدول B ۲-B ۳ بانوان – دور پنجم

زهرا ربیع پور و مریم رحیم زاده: مساوی

فاطمه رحیمی ۱ فریبا زنده بودی صفر

جدول B ۲-B ۳ آقایان دور هفتم

وحید اسلام ۱ حسن توسلی صفر

دانیال جعفریان و علی طیرانی زارع: مساوی

کیارش ایران‌نژاد ۱ اردلان پوررضا صفر

رقابت‌های انفرادی شطرنج نابینایان و کم بینایان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۲۵ آبان به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.