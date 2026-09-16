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کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: نوسان دما بین گرمترین و خنکترین ساعات پیش رو در شهر اصفهان به ۲۰ درجه سلسیوس میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالله علی عسکریان افزود: از امروز تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای امروز و فردا در همه مناطق استان آسمانی صاف و روز جمعه ۲۷ شهریور در ساعات بعدازظهر پوشش جزیی ابر پیش بینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به نوسان ۲۰ درجهای دما در مرکز استان، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۶ درجه و بامداد پنجشنبه در خنکترین ساعات به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
علیعسکریان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: زواره با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.