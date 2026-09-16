پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از تشدید پایش و نظارت بر بازار آفتکشهای کشاورزی با مشارکت دستگاههای نظارتی خبر داد و گفت: شناسایی و جلوگیری از توزیع سموم قاچاق، ممنوع و تاریخمصرفگذشته از محورهای این اقدامات است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،مریم جلیلی مقدم در بازدید از گمرک آپرین و مانور سراسری کنترل و پایش واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی گفت: این مانورها با هدف افزایش آگاهی، شناسایی و پیشگیری از ورود عوامل خسارتزای گیاهی، کنترل آفات و جلوگیری از توزیع سموم غیرمجاز برگزار میشود.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب وظایف نظارتی خود و با همکاری دستگاههای مختلف، اجرای مانورهای نظارتی را دنبال میکند و مشارکت دستگاههای مرتبط میتواند اثربخشی این اقدامات را در حوزه میدانی افزایش دهد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به همکاری سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی گفت: بر اساس تفاهمنامههای منعقدشده، تلاش میکنیم فعالیتهای نظارتی با مشارکت این دستگاهها با قدرت بیشتری ادامه یابد.
جلیلی مقدم با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، هر دلار ارزآوری از محل صادرات اهمیت دارد و سازمان حفظ نباتات نیز تلاش میکند در توسعه صادرات و تسهیل امور مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در گمرک، نقش خود را بهدرستی ایفا کند.
وی ادامه داد: فعالیتهای نظارتی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که به صورت تیمی و با همکاری دستگاههای مختلف انجام شود؛ چراکه اقدامات صرفاً اداری و نظارتی بدون همراهی بخشهای مرتبط نمیتواند اهداف مورد نظر را بهطور کامل محقق کند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تأکید کرد: هدف از برگزاری این مانورها صرفاً انجام اقدامات سلبی نیست، بلکه افزایش آگاهی در زمینه پایش، نظارت، شناسایی خطر و پیشگیری از ورود عوامل خسارتزای گیاهی به کشور نیز دنبال میشود.
وی افزود: در حوزه کنترل آفات و آفتکشها، جلوگیری از توزیع سموم قاچاق، ممنوع و تاریخمصرفگذشته نیز از موضوعات مورد بررسی و پایش در این مانورهاست.
جلیلی مقدم ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری میان دستگاههای مختلف، اقدامات مؤثری برای ارتقای سلامت و بهبود وضعیت محیط زیست کشور انجام شود.