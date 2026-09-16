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برداشت آلو بخارا از هزار و ۱۲۰ هکتار از باغهای فارس آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت آلوبخارا از هزار و ۱۲۰ هکتار باغهای فارس و از مناطق نیمهگرمسیری از جمله کازرون آغاز شده و پیشبینی میشود امسال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تن محصول تولید شود.
محمدصادق فانی با بیان اینکه برداشت این محصول در مناطق سردسیر استان از جمله بوانات تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت افزود: شهرستانهای بوانات، خرمبید، نیریز، سرچهان و کازرون به عنوان کانونهای اصلی تولید و قطبهای زراعی این میوه در استان است.
وی بیان کرد: باغداران برای ارتقای ماندگاری، حفظ رنگ طبیعی، بهبود طعم و افزایش ارزشافزوده، پس از برداشت، میوهها را طی یک فرآیند حرارتی حدود ۱۰ دقیقه در آب میجوشانند و پس از خنکسازی، پوستگیری کرده و محصول به مدت یک هفته بر روی حصیر در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار میگیرد تا رطوبت آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کارشناسان باغبانی برآورد کردهاند که از هر چهار کیلوگرم میوه تازه، پس از طی مراحل جوشاندن و خشککردن، یک کیلوگرم آلوی خورشتی مرغوب حاصل میشود.