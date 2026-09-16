به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه تخصصی و کارشناسی «خرید حمایتی گوشت مرغ مازاد تولیدکنندگان استان مازندران» با حضور مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان، مدیر توسعه بازرگانی سازمان، نماینده مدیریت حراست، دبیر انجمن کشتارگاه‌های طیور، نمایندگان اصلی زنجیره‌های طیور و اتحادیه مرغداران گوشتی استان برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه گفت: هدف اصلی از اجرای طرح خرید حمایتی، جلوگیری از کاهش قیمت مرغ زنده درب مرغداری و تضمین سودآوری عادلانه برای تولیدکنندگان است و در این راستا ۳ هزار و ۸۰ تن سهمیه خرید حمایتی مرغ منجمد تخصیص یافته است.

حسین نگهدار افزود: نظارت دقیق بر روند تحویل مرغ و اطمینان از رسیدن حمایت‌های دولتی به دست تولیدکننده اصلی، اولویت نخست این کارگروه است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، از محل سهمیه ۳ هزار و ۸۰ تن خرید حمایتی مرغ منجمد و بر استناد داده‌های سامانه «سماصط»، ۷۰ درصد سهمیه به اتحادیه مرغداران و ۳۰ درصد آن به زنجیره‌های تولید طیور استان اختصاص یافت. همچنین نحوه توزیع سهمیه زنجیره‌ها بر اساس سامانه مذکور تدوین شد.

نگهدار خاطرنشان کرد: مقرر شد جهت پایش مستمر وضعیت بازار و اطمینان از اجرای صحیح دستورالعمل‌ها، جلسات نظارتی این کارگروه به صورت هفتگی برگزار شود. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در حمایت از بخش تولید و حفظ ثبات اقتصادی در زنجیره تولید گوشت سفید است.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان طیور، جلوگیری از زیان مرغداران، تأمین امنیت غذایی، تنظیم بازار گوشت سفید و کاهش وابستگی از مسیر تقویت تولید داخلی، از ارکان اقتصاد مقاومتی است و سازمان جهاد کشاورزی مازندران با جدیت این سیاست را پیگیری می‌کند.