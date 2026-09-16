راه‌اندازی پارک فناوری فولادشهر، ایجاد زیست‌بوم فناوری و داده زمینه‌ساز حضور نخبگان، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر پولادی، نماینده مردم لنجان در مجلس در نشست شورای اداری ویژه لنجان با محوریت بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و توسعه زیرساخت‌های فولادشهر و موضوعاتی از جمله فناوری، آموزش، اشتغال، مسکن و زیرساخت‌های شهری گفت: راه‌اندازی پارک فناوری فولادشهر، ایجاد زیست‌بوم فناوری و داده زمینه‌ساز حضور نخبگان، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی است.

وی باتاکید بر استفاده از ظرفیت هنرستان شهدای هسته‌ای فولادشهر برای تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز صنایع، توسعه شبکه برق و بهسازی زیرساخت‌های شهری را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد.

علیرضا بصیری، فرماندار لنجان نیز بر توزیع متوازن خدمات در فولادشهر تأکید کرد و گفت: هزار و ۵۱۷ خانوار تحت پوشش در شهرستان لنجان بدون مسکن هستند و موضوع تأمین مسکن محرومان باید با جدیت پیگیری شود.

فرماندار لنجان همچنین با اشاره به تنوع قومی و ظرفیت‌های مختلف فولادشهر، استفاده از این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه شهر ضروری دانست. در پایان این نشست نیز از پدر شهید امین ردانی، از شهدای جنگ اخیر، تجلیل شد.