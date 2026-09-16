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مرحله نخست طرح جنگلداری نوین با هدف مدیریت پایدار ۷۱۸ هزار هکتار از جنگلهای کشور آغاز شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، کامران پورمقدم، معاون امور جنگل این سازمان در نشست هماندیشی مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی از آغاز اجرای طرح جنگلداری نوین در ۱۰۴ حوضه جنگلی خبر داد.
او با اشاره به اینکه این طرح در راستای اجرای ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، افزود: گام نخست این طرح در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال و در مساحت ۷۱۸ هزار هکتار از عرصههای جنگلی کشور اجرایی خواهد شد.
پورمقدم در تشریح تفاوتهای رویکرد نوین با شیوه کلاسیک گفت: در جنگلداری نوین، علاوه بر جامعنگری در مدیریت کاربریها و بهرهگیری از فناوریهای جدید، بر زراعت چوب و مشارکت فعال مردم در تمامی مراحل مطالعه و اجرا تأکید ویژه شده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه اهداف این طرح بر محور اصول احیایی و حفاظتی متمرکز است، تصریح کرد: بخشی از این برنامه شامل برداشت درختان صنوبر دستکاشت در قالب زراعت چوب، جایگزینی گونههای بومی و همچنین ساماندهی درختان شکسته و افتاده است.
او در پایان، اقدامات فنی پیشبینیشده برای این طرح را شامل مرمت جادهها و حصارهای جنگلی، شناسایی و پایش آفات و بیماریها، توسعه کمربند سبز و تقویت سامانههای اطفا حریق عنوان کرد.
گفتنی است، پیش از اجرای طرح تنفس جنگلها که از سال ۹۵ و در قالب برنامه ششم توسعه آغاز شد، ۹۵۰ طرح جنگلداری در کشور فعال بود که با تصویب قوانین جدید و اجرای طرح جنگلداری نوین، اکنون مدیریت این عرصهها با رویکرد پایداری و حفاظت حداکثری دنبال میشود.