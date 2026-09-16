به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: در سال تحصیلی پیش رو، ۹ هزار کلاس درس در سراسر استان میزبان دانش‌آموزان خواهند بود.

دبیقی افزود: تمامی مقدمات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشایی حضوری مدارس انجام شده است.

وی با بیان اینکه هیچ کلاس درسی در استان بدون معلم نخواهد ماند اضافه کرد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغ همکاران فرهنگی صادر شده و مابقی نیز تا پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی انجام خواهد شد.

دبیقی در خصوص سرویس مدارس نیز گفت: طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، این موضوع به شهرداری‌ها واگذار شده است و اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص نیز از طریق انجمن اولیا و مربیان مدارس به خانواده‌ها انجام می‌گیرد.

در همین راستا، زهرایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: در این شهرستان ۷۰ هزار دانش‌آموز در قالب ۶۰۴ مدرسه به استقبال سال تحصیلی جدید می‌رود.