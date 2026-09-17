به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست آمبولانس هوایی گفت: اصفهان، شهری که ظرفیت‌های پزشکی و درمانی آن، سال‌هاست بیماران را از نقاط مختلف کشور و خارج از مرز‌ها به خود جذب می‌کند.

محمد رستمی افزود: با راه‌اندازی آمبولانس هوایی جت، یکی از حلقه‌های مهم زنجیره گردشگری سلامت در این استان تکمیل شده است.

وی گفت: این آمبولانس هوایی، امکان انتقال سریع بیماران و گردشگران سلامت را فراهم می‌کند.

سرپرست آمبولانس هوایی افزود: این طرح با همراهی بخش خصوصی و استانداری اصفهان به سرانجام رسیده؛ نمونه‌ای از همکاری دولت و سرمایه‌گذاران برای ایجاد زیرساخت‌هایی که می‌تواند به رشد فرهنگی و اقتصادی کشور کمک کند.

محمد رستمی افزود: اصفهان امروز تنها مقصدی برای دیدن تاریخ و فرهنگ نیست؛ ظرفیت‌های درمانی و پزشکی، این استان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری سلامت کشور تبدیل کرده و آمبولانس هوایی جت، گامی برای پیوند سریع‌تر خدمات درمانی با گردشگران سلامت است.

گزارشی از محمدعلی سهیل پور خبرنگار صداوسیمای اصفهان