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نخستین مجمع عمومی شبکه تحقیقات و فناوری ارزیابی خطر مواد شیمیایی با میزبانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی با رأی اعضای مجمع عمومی بهعنوان یکی از اعضای شورای راهبردی این شبکه انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، سازمان حفظ نباتات کشور، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی، پژوهشگاه استاندارد، شهرداری تهران و سازمان آب و فاضلاب، دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور برگزار شد، اهداف، مأموریتها و برنامههای پیش روی شبکه مورد بررسی قرار گرفت و پس از برگزاری رأیگیری، اعضای شورای راهبردی شبکه انتخاب شدند.
انتخاب پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی در شورای راهبردی، با توجه به ظرفیتهای علمی و تخصصی این پژوهشگاه در حوزههای مرتبط با پایش و ارزیابی آلایندههای شیمیایی در محیطهای دریایی و ساحلی و تدوین و توسعه استانداردهای ملی و بینالمللی، زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای بینرشتهای و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک فراهم میکند.
شبکه تحقیقات و فناوری ارزیابی خطر مواد شیمیایی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکند. این شبکه با هدف هماهنگی و هدایت فعالیتهای پژوهشی در حوزه ارزیابی خطر مواد شیمیایی تشکیل شده و در سطح بینالمللی با شبکه بینالمللی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ارتباط است.
همچنین شورای راهبردی، رکن اصلی تصمیمگیری و سیاستگذاری در ساختار شبکههای تحقیقاتی وزارت بهداشت است. اعضای این شورا توسط مجمع عمومی شبکه برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند. تدوین برنامه راهبردی، تعیین اولویتهای تحقیقاتی، تدوین سیاستهای تأمین منابع مالی، نظارت بر حسن اجرای وظایف و تدوین آییننامههای داخلی از مهمترین وظایف شورای راهبردی است.