کمیسیون اروپا در راستای محافظت از افراد زیر سن قانونی، طرحی را برای اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه در استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار داده است که بر اساس آن، دسترسی به سکو‌های دیجیتال بر اساس بازه‌های سنی مشخص خواهد شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از نشریه دی سایت، اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، قصد دارد طرحی قانونی را برای ممنوعیت یا محدود کردن دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی ارائه دهد. طبق این پیشنهاد، کودکان زیر ۱۳ سال تنها تحت نظارت والدین یا معلمان به برنامه‌ها دسترسی خواهند داشت و اجازه ایجاد پروفایل شخصی نخواهند داشت. برای بازه سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ایجاد حساب کاربری تنها با اجازه والدین، مخاطبین محدود و محدودیت‌های زمانی سخت‌گیرانه میسر خواهد بود و حق ایجاد حساب مستقل از ۱۵ سالگی برای کاربران به رسمیت شناخته می‌شود.

در این راستا، کمیسیون اروپا قصد دارد از روش‌های تأیید سن نظیر کارت‌های شناسایی دیجیتال یا برنامه‌های ذخیره سن در تلفن‌های هوشمند برای مسدود کردن خودکار سایت‌های ممنوعه استفاده کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا پیش از این نیز از طریق «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) شرکت‌های فناوری را به دلیل حمایت ناکافی از جوانان تحت فشار قرار داده است.

با این حال، این طرح با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است؛ سازمان حقوق مصرف‌کنندگان دیجیتال و طرفداران حفاظت از داده‌ها، این مقررات را نامتناسب خوانده و نسبت به امنیت داده‌های مربوط به تأیید سن ابراز تردید کرده‌اند. انتظار می‌رود این طرح پس از ارائه به پارلمان اروپا، ماه‌ها به طول بینجامد تا در شورای ۲۷ کشور عضو به مذاکره و تصویب برسد.