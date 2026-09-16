رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن به سد مقاومت ایران خورده و نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت‌الاسلام طائب در واکنش به ادعای سران تروریست آمریکا و رژیم صهیونی مبنی بر نابودی توان دفاعی ایران گفت: دشمن به سد مقاومت ایران خورده و از باز کردن تنگه هرمز عاجز شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین گفت: نیروهای مسلح ایران مقابل دو ارتش که بودجه نظامی آن ها دو و سه رقمی است ایستاده اند؛ آمریکا در میانه جنگ با ما به بودجه خود متمم زد و به رژیم صهیونی هم کمک کرد.