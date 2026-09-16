رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از توقیف بیش از هزار و ۸۵۰ خودروی مزاحم صوتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ علی رضایی گفت: در پی مطالبه شهروندان برای برخورد با خودرو‌هایی که با ایجاد صدا‌های ناهنجار و نصب اگزوز‌های غیرمجاز موجب سلب آرامش عمومی می‌شوند، طرح برخورد با این خودرو‌ها با دستور مقام قضایی در سطح استان اجرا شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار و ۸۵۰ خودرو در معابر شهری استان توقیف شده‌اند که پس از طی مراحل قانونی و رفع تخلف، به چرخه ترافیک بازگشته‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت: خودرو‌های متخلف ممکن است با دستور مقام قضایی از یک تا ۶ ماه در پارکینگ توقیف شوند.

رضایی با تأکید بر تداوم اجرای این طرح افزود: برخورد با خودرو‌های مزاحم و رانندگان هنجارشکن، به‌ویژه در ساعات پایانی شب و تعطیلات پایان هفته، با جدیت ادامه خواهد داشت.