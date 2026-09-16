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متخلفِ نگهداری آهو در تهران به پرداخت یک میلیارد ریال خسارت به محیط زیست محکوم شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما با پیگیری های اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، و رأی قاطع مرجع قضایی، فردی که بهطور غیرقانونی اقدام به نگهداری یک رأس آهوی ماده کرده بود، علاوه بر جزای نقدی، به پرداخت نزدیک به یک میلیارد ریال ضرر و زیان وارده به حیاتوحش محکوم شد.
محمد رستگاری، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با تشریح جزئیات این پرونده گفت: «در پی وصول گزارشهای مردمی و بررسیهای میدانی مأموران یگان حفاظت، پرونده تخلف نگهداری غیرمجاز تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد که دادگاه پس از بررسی دقیق مستندات، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد.»
بر اساس این دادنامه، متهم علاوه بر پرداخت ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جزای نقدی، به پرداخت ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال بابت بهای حیوان وحشی و جبران خسارت وارده به حیاتوحش در حق سازمان حفاظت محیط زیست محکوم شده است.
کارشناسان محیط زیست تأکید دارند که خروج گونههای جانوری از زیستگاههای طبیعی، ضربهای جبرانناپذیر به زنجیره غذایی و تنوع زیستی کشور است؛ چرا که نگهداری گونههایی مانند آهو در محیطهای غیراستاندارد، نهتنها ناقض حقوق حیوانات بوده، بلکه ذخایر ژنتیکی حیاتوحش را با تهدید انقراض مواجه میسازد.
در پایان این گزارش آمده است: حفاظت همهجانبه از گونههای بومی، لازمه توسعه پایدار و بومگردی است و سازمان حفاظت محیط زیست از عموم مردم درخواست کرده است هرگونه تخلف در حوزه صید، شکار یا نگهداری گونههای جانوری را برای پیگیریهای قانونی به سامانهها و ادارات تابعه گزارش دهند.