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معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تعیین تکلیف حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون متوقف شده در گمرک و پایانه تجاری چذابه در دستور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنیفری با اشاره به توقف حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون در گمرک و پایانه تجاری چذابه، از جمعبندی آمار دقیق محمولهها جهت اتخاذ تصمیمات لازم و انعکاس موضوع به رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد و بر اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و فسادپذیر تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار ارائهشده، افزود: حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون در گمرک و پایانه تجاری متوقف است که حدود ۷۰ درصد محمولهها مربوط به مصالح ساختمانی از جمله کاشی و سرامیک، و ۳۰ درصد مابقی شامل کالاهای کشاورزی، محصولات صنایع غذایی، ترهبار و سایر کالاهای تجاری است.
بنی فری بیان داشت: در این جلسه، وضعیت محمولههای خوراک دام و طیور، لبنیات، محصولات کشاورزی و کالاهای فسادپذیر بهصورت ویژه بررسی شد و با توجه به بسته بودن مرز و محدودیت و ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی کشاورزی و صنعتی، مسائل و موانع موجود بحث و بررسی شد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان تصریح کرد: آمار و اطلاعات دقیق محمولهها و محصولات موجود جهت اتخاذ تدابیر لازم جمعبندی شد و مقرر شد موضوع در سطح مسئولان ذیربط و ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان منعکس و پیگیری شود.
جمشید بنی فری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تعیین تکلیف محمولههای متوقفشده، تسهیل در روند تجارت، جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و فسادپذیر و مدیریت شرایط موجود انجام شد.