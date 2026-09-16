به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی‌فری با اشاره به توقف حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون در گمرک و پایانه تجاری چذابه، از جمع‌بندی آمار دقیق محموله‌ها جهت اتخاذ تصمیمات لازم و انعکاس موضوع به رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد و بر اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و فسادپذیر تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار ارائه‌شده، افزود: حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون در گمرک و پایانه تجاری متوقف است که حدود ۷۰ درصد محموله‌ها مربوط به مصالح ساختمانی از جمله کاشی و سرامیک، و ۳۰ درصد مابقی شامل کالا‌های کشاورزی، محصولات صنایع غذایی، تره‌بار و سایر کالا‌های تجاری است.

‌بنی فری بیان داشت: در این جلسه، وضعیت محموله‌های خوراک دام و طیور، لبنیات، محصولات کشاورزی و کالا‌های فسادپذیر به‌صورت ویژه بررسی شد و با توجه به بسته بودن مرز و محدودیت و ممنوعیت صادرات کالا‌های اساسی کشاورزی و صنعتی، مسائل و موانع موجود بحث و بررسی شد.

‌معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان تصریح کرد: آمار و اطلاعات دقیق محموله‌ها و محصولات موجود جهت اتخاذ تدابیر لازم جمع‌بندی شد و مقرر شد موضوع در سطح مسئولان ذی‌ربط و ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان منعکس و پیگیری شود.

‌جمشید بنی فری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تعیین تکلیف محموله‌های متوقف‌شده، تسهیل در روند تجارت، جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و فسادپذیر و مدیریت شرایط موجود انجام شد.