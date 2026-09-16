امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بهره‌برداری از چندین طرح زیرساختی با حضور وزیر نیرو در استان فارس

چندین طرح زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور وزیر نیرو در استان فارس به بهره‌برداری رسید. افتتاح ده نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرین دشت یکی از این طرح‌هاست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۵:۲۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز
اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز
۱۴۰۵-۰۶-۲۵
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
۱۴۰۵-۰۶-۲۵
ضرورت تلاش مسئولان برای رفع کمبود‌ها و امیدآفرینی در جامعه
ضرورت تلاش مسئولان برای رفع کمبود‌ها و امیدآفرینی در جامعه
۱۴۰۵-۰۶-۲۴
تناقض در تناقض در رفتار آمریکا
تناقض در تناقض در رفتار آمریکا
۱۴۰۵-۰۶-۲۴
خبرهای مرتبط

آغاز طرح توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب شهرستان‌های جهرم و خفر با حضور وزیر نیرو

آغاز ساخت پست تادوان شهرستان خفر با حضور وزیر نیرو

بهره مندی ۵۰ خانوار روستایی شهرستان فسا از نعمت برق

وزیر نیرو: ظرفیت تولید برق ۱۴ برابر شد

بهره‌برداری از ۱۴ طرح زیرساختی در شهرستان های داراب و زرین‌دشت با حضور وزیر نیرو

بهره برداری از طرح‌های زیرساختی حوزه برق در شهرستان زرین دشت

برچسب ها: افتتاح طرح ها ، زیر ساخت ، وزیر نیرو ، استان فارس
 