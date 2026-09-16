از ۸۰ نخبه هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در عرصه‌های ملی و بین المللی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان گفت: این مراسم با هدف قدردانی از نوجوانانی که در سال گذشته در جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند، برگزار شد.

میثم بکتاشیان با بیان اینکه بر اساس آمار منتشر شده، در جشنواره‌های هنری مختلف استان در سال گذشته، حدود ۶ هزار کودک و نوجوان مشارکت فعال داشته‌اند، افزود: از این میان، ۸۰ نفر به عنوان نخبگان شاخص در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی شناخته شدند.

وی گفت: نوجوانان و جوانان شاخص استان اصفهان در سال گذشته توانایی‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله هنر‌های تجسمی، موسیقی، شعر، داستان و سرود در سطوح بین‌المللی به اثبات رسانده‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده، بر نقش هنر در انتقال ارزش‌های انسانی و همچنین یاد و خاطره شهدای کانون تأکید کرد.