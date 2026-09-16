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در استان آذربایجان شرقی، ۶۷۰ مزرعه پرورش ماهی وجود دارد که ۱۲۰ تن ماهی خاویار را تولید و روانه بازار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حاشیه رودخانه ارس مستعد تولید ماهیان خاویاری است.
در استان آذربایجان شرقی ۶۷۰ مزرعه پرورش ماهی وجود دارد که ۸ مزرعه آن در حاشیه روخانه ارس به تولید ماهیان خاویاری اختصاص دارد.
از این مزارع ۱۲۰ تن ماهی خاویار تولید و روانه بازار میشود.
در استان مرکزی نیز ماهی پرورش داده می شود به طوری که رشد صید ماهی سردابی از استخرهای پرورشی از ۹ هزار و ۸۰۰ به یازده هزار تن افزایش یافته است.