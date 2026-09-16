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فرماندار بهارستان گفت: حدود ۲ هزار بسته کیف و نوشتافزار با مشارکت خیران و واحدهای صنعتی، بهصورت هدفمند میان دانشآموزان نیازمند این شهرستان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با اعلام این خبر گفت: این بستهها با مشارکت خیران، مؤسسههای خیریه «موج امید زندگانی»، «بوی بهار امید» و «پیوند دلهای زندگانی» و همچنین واحدهای صنعتی شهرستان تهیه شده است.
وی افزود: بستههای حمایتی با همکاری آموزش و پرورش، بهزیستی و کمیته امداد و پس از شناسایی دانشآموزان نیازمند، بهصورت هدفمند توزیع میشود تا کمکها به دست نیازمندان واقعی برسد.