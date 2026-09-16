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نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی دادگستری کل استان کرمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی دادگستری کل استان کرمان با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضویمقدم، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، حجتالاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان و جمعی از مسئولان قضایی به بهرهبرداری رسید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، در این مراسم گفت: این نیروگاه با هدف توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی و تأمین پایدار برق مورد نیاز مجموعه قضایی استان احداث شده است.
حجتالاسلام حمیدی، افزود: نیروگاه خورشیدی دادگستری کل استان کرمان در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و در جوار ساختمان دادگستری استان احداث شده و ظرفیت تولید آن ۲۰۰ کیلووات است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به طراحی چندمنظوره این طرح اظهار کرد: در طراحی و اجرای این سازه تلاش شده علاوه بر استفاده از ظرفیت آن برای نصب پنلهای خورشیدی و تولید انرژی پاک، از فضای زیرین نیز به عنوان پارکینگ مسقف استفاده شود.
حمیدی ادامه داد: با اجرای این طرح، امکان پارک حدود ۱۰۰ دستگاه خودرو در فضای زیر نیروگاه فراهم شده است که علاوه بر تولید برق پاک، به تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز مجموعه اداری نیز کمک میکند.
وی سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این طرح را بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۸۰ میلیارد ریال برای تأمین پنلها و تجهیزات تخصصی، ۱۲۰ میلیارد ریال برای احداث دیوارها و اجرای سازه و ۵۰ میلیارد ریال نیز برای اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق و اجرای ترانسفورماتور هزینه شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: بهرهگیری از انرژی خورشیدی، گامی در مسیر استفاده از ظرفیت انرژیهای پاک و کاهش مصرف انرژیهای فسیلی است و این طرح میتواند الگویی برای استفاده چندمنظوره از فضاهای اداری در راستای تولید انرژی تجدیدپذیر باشد.