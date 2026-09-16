معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت مهدی معرفت فرزند شهید عابدین معرفت و از کارکنان بنیاد شهید تهران بزرگ را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت مهدی معرفت فرزند شهید عابدین معرفت و از کارکنان بنیاد شهید تهران بزرگ را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهید گرانقدر معرفت جوقان

سلامٌ علیکم

درگذشت همکار گرامی مرحوم «مهدی معرفت جوقان» فرزند شهید معزز «عابدین معرفت جوقان» موجب تأثر و تألم فراوان گردید. این مصیبت را خدمت خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

پروردگار متعال به بازماندگان و سوگواران شکیبایی و صبر جزیل عنایت فرماید و روح آن عزیز سفر کرده را در فردوس برین و در جوار ائمه معصومین (ع) به آسودگی و آرامش برساند.

سید احمد موسوی