به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه فتح استان گفت: میدان یار یک رویداد چند وجهی است که تلاش دارد توانایی‌های مختلف شرکت‌کنندگان را در فضایی رقابتی، آموزشی و گروهی به نمایش بگذارد.

سردار مصطفی مثنوی افزود: این مسابقات در قالب گروه‌های پنج‌نفره و هفت نفره برگزار می‌شود و بخش‌های خانوادگی، برادران، خواهران و دانش‌آموزی را دربرمی‌گیرد.

مثنوی افزود: برای حضور در این رقابت محدودیت سنی تعیین نشده و شرکت‌کنندگان می‌توانند متناسب با بخش انتخابی خود در مسابقات حضور پیدا کنند.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های میدان یار، تأکید بر کار گروهی است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌کنندگان علاوه بر توانایی‌های فردی، باید مهارت همکاری، هماهنگی و ایفای نقش در یک تیم را نیز به نمایش بگذارند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه محور‌های این رویداد طیف متنوعی از مهارت‌ها را شامل می‌شود افزود: رزم انفرادی، خودامدادی و دگرامدادی، فرهنگی و هنری و «روایت میدان» از مهم‌ترین بخش‌های این رقابت هستند.

سردار مثنوی در ادامه گفت: در بخش امدادی، مهارت‌های مرتبط با کمک‌های اولیه و امدادرسانی مورد توجه قرار می‌گیرد و در بخش فرهنگی و هنری نیز ظرفیت‌هایی همچون روایت‌گری و تولید محتوای مرتبط با موضوعات رویداد به رقابت گذاشته می‌شود.

وی افزود: بخش روایت میدان نیز بستری برای ارائه روایت‌ها و تولیدات شرکت‌کنندگان درباره موضوعات مرتبط با دفاع مقدس، مقاومت، شهدا و حضور مردم در عرصه‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه این رقابت در مرحله نخست در سطح شهرستان برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند گفت: پس از پایان رقابت‌های استانی، نفرات و گروه‌های برتر استان‌ها در مرحله ملی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: رویداد ملی میدان یار به مدت یک هفته در گچساران ادامه خواهد داشت و شرکت‌کنندگان در طول این مدت، توانایی‌های خود را در محور‌های تعیین‌شده به محک رقابت می‌گذارند.