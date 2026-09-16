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مدیرکل دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر با اشاره به قدمت بالای بخشی از تجهیزات، فیدرهای روغنی و خطوط کابلی شبکه برق تهران، نوسازی این تجهیزات را نیازمند منابع مالی قابل توجه دانست و گفت: با وجود فشارهای جنگ، مدیریت بار و استهلاک تجهیزات، تلاش شبانهروزی کارکنان موجب شد میانگین خاموشی خطوط پایتخت به کمتر از یک ساعت برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی علیرضاپور در مراسم قدردانی از کارکنان حوزه بهرهبرداری شرکت برق منطقهای تهران، با اشاره به نقش تعیینکننده این حوزه در پایداری شبکه، بر ضرورت نوسازی تجهیزات و شریانهای قدیمی شبکه برق پایتخت تأکید کرد.
علیرضاپور گفت: بهرهبرداران و همکاران شرکتهای نگهداری و تعمیرات در طول تابستان و همچنین در شرایط جنگ، بهصورت شبانهروزی در محل کار و پستهای برق حضور داشتند و مسئولیت حفظ پایداری شبکه را برعهده گرفتند.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات افزود: در جریان جنگ، بسیاری از برنامههای پیشبینیشده برای آمادهسازی شبکه بهمنظور عبور از اوج بار تحتتأثیر شرایط قرار گرفت، اما همکاران حوزه نگهداری و تعمیرات و بهرهبرداری در برق منطقهای تهران، با استفاده از ظرفیت سایر شرکتهای برق منطقهای، بهصورت شبانهروزی برای رفع مشکلات جنگ فعالیت کردند.
فرسودگی تجهیزات، چالش جدی شبکه تهران
مدیرکل دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر با اشاره به دشوارتر شدن فعالیت در حوزه بهرهبرداری گفت: با گذشت هر سال، پستها و خطوط شبکه قدیمیتر و فرسودهتر میشوند و به همان نسبت، نگهداری، تعمیرات و بهرهبرداری از آنها دشوارتر میشود؛ بهویژه اینکه بخش قابل توجهی از تجهیزات شبکه تهران قدمت بالایی دارند.
وی افزود: شرایط شبکه تهران با بسیاری از مناطق کشور قابل مقایسه نیست و علاوه بر تجهیزات فرسوده، خطوط کابلی قدیمی، فیدرهای روغنی و برخی رلهها و تجهیزات قدیمی در این شبکه وجود دارد که نوسازی آنها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.
علیرضاپور با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نوسازی شبکه پایتخت گفت: برای رفع مشکلات کابلها، فیدرهای روغنی و تجهیزات قدیمی شبکه تهران، منابع مالی قابل توجهی مورد نیاز است و این موضوع باید در برنامههای توسعه و بهینهسازی شبکه مورد توجه قرار گیرد.
افزایش فشار مدیریت بار بر شبکه
مدیرکل دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر همچنین با اشاره به افزایش فشار مدیریت بار بر شبکه افزود: شرایط بهرهبرداری شبکه در سالهای اخیر دشوارتر شده و افزایش تعداد و دفعات خروج فیدرها، علاوه بر افزایش نیاز به نگهداری، فشار بیشتری بر بهرهبرداران وارد کرده است.
وی با اشاره به عملکرد شبکه در جریان جنگ گفت: با وجود آسیبهایی که به برخی خطوط وارد شد و با توجه به درهمتنیدگی و تراکم بالای شبکه انتقال در تهران، میانگین خاموشی خطوط در جریان جنگ کمتر از یک ساعت بود که این نتیجه حاصل تلاش شبانهروزی و مسئولانه کارکنان بهرهبرداری و سایر بخشهای پشتیبان است.
علیرضاپور افزود: مردم نیز در این شرایط اهمیت فعالیت کارکنان صنعت برق را بیش از گذشته درک کردند و کاری که همکاران بهرهبرداری در شرایط جنگ و همچنین در عبور از اوج بار انجام دادند، ارزشمند است و بخش مهمی از این تلاشها شاید با معیارهای مالی قابل جبران نباشد.
برنامهریزی برای اوج بار زمستان آغاز شد
مدیرکل دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی برای زمستان پیشرو گفت: برنامهریزی برای گذر از اوج بار زمستان از هماکنون آغاز شده است و شرایط تأمین سوخت نیروگاهها یکی از موضوعات مهم در این زمینه خواهد بود.
وی در پایان با قدردانی از کارکنان حوزه بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات و بخشهای پشتیبان شرکت افزود: تلاش و ایثار همکاران در شرایط دشوار، بهویژه در دوران جنگ و عبور از اوج بار، شایسته قدردانی است و امیدواریم این همبستگی و روحیه مسئولیتپذیری در مسیر خدمترسانی به مردم تداوم داشته باشد.