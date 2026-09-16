استاندار کرمان، با اشاره به اجرای طرح خدمات پزشکی گروه‌های جهادی در ۱۰ شهرستان استان گفت: این فعالیت برای ۲۱ هزار نفر از مردم در دهک‌های یک و دو در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی چهارشنبه ۲۵ شهریورماه در حاشیه بازدید از گروه جهادی پزشکی سلامت مستقر در کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی ولایت در جیرفت اظهار کرد: خدمات پزشکی این گروه‌ها در حوزه‌های دهان و دندان، چشم‌پزشکی و زنان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به بازدید خود از روند اجرای این طرح در جیرفت گفت: این طرح با همکاری بنیاد علوی، گروه‌های جهادی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرا شده و تجربه‌ای در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم ایجاد کرده است.

طالبی بر تأمین امکانات، ایجاد فرصت‌های مناسب و پشتیبانی لازم برای تداوم چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها می‌تواند به ارتقای سلامت در سطح جامعه کمک کند.

استاندار کرمان همچنین از تبدیل استان کرمان به قطب ارائه خدمات برتر پزشکی و ایجاد زمینه‌های توسعه توریسم درمانی به عنوان یکی از برنامه‌های محوری استان در حوزه سلامت یاد کرد.

وی تکمیل پروژه‌های بزرگ بیمارستانی نیمه‌تمام را از اقدامات مورد نیاز در این مسیر دانست و گفت: در جنوب استان، در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد و کهنوج بیمارستان‌های نیمه‌تمام را داریم و پیگیری‌هایی برای تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه‌ها پس از سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.

طالبی ادامه داد: با تکمیل پروژه‌های زیرساختی، اقدامات لازم برای ارتقای سلامت استان، پوشش خدمات نوین پزشکی در مناطق مختلف، جذب بیماران از سایر استان‌ها و حتی سایر کشور‌ها دنبال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، ارزش خدمات رایگانی که توسط اسن گروه‌های جهادی پزشکی به مردم ارائه می‌شود، ۲۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

استاندار کرمان همچنین در ادامه سفر به جنوب استان، با حضور در درمانگاه مرکز جامع سلامت روستای هوکرد از توابع شهرستان جیرفت، از نحوه خدمت‌رسانی گروه جهادی پزشکی سلامت مستقر در این مرکز بازدید کرد.

برپایه این گزارش، دو گروه جهادی در شهرستان جیرفت خدمات رایگان پزشکی ارائه می‌کنند.