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استاندار همدان از خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس پیشرفته و جدید با ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای فوریتهای پزشکی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در مراسم بازدید و قدردانی از کارکنان مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات فوریتهای پزشکی ۱۱۵ همدان به مناسبت روز ملی اورژانس، گفت: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان و اورژانس کشور تفاهمنامهای امضا و با تامین اعتبار، این آمبولانسها خریداری شد، که ۶ دستگاه وارد استان شده و ۱۰ دستگاه در حال ورود به استان است و مابقی به زودی به استان منتقل میشود.
وی همچنیین با اشاره به اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان از اعتبار خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس در استان همدان و ۲۵۰ میلیارد تومان مابقی را اورژانس کشور تامین کرد، افزود: با امضای یک تفاهم نامه دیگر و تامین اعتبار به دنبال خرید چند آمبولانس دیگر هستیم و امکانات خودرویی، موتور سیکلت و دیگر تجهیزات موردنیاز اورژانس را هم دانشگاه علوم پزشکی تامین میکند.
استاندار همدان گفت: همکاران فوریتهای پزشکی نقش پررنگی در کاهش درد و رنج مردم و تسریع درمان بیماران و مصدومان به ویژه در دی پارسال، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم داشتند.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به وضعیت ویژه استان در غرب کشور، کوهستانی بودن استان همدان، فشردگی کار و نوع کار و فرسوده شدن تجهیزات و خودروهای فوریتهای پزشکی، این تجهیزات و امکانات باید به روز و نوسازی شوند.
وی همچنین گفت: در بحث گردشگری سلامت ۱۶ مرکز آی پی دی در استان داریم که با ۶۴ تخت بیمارستانی، مجوز ارائه خدمات به بخش بین الملل را دارند
استاندار همدان با اشاره به موقعیت ویژه همدان در علم طب با وجود شخصیت ممتازی مانند بوعلی سینا و گیاهان دارویی متنوع، گفت: برای تقویت گردشگری سلامت، ضمن برگزاری همایش شهر جهانی طب ایرانی، میتوانیم همایشهایی با موضوعات گیاهان دارویی و طب ایرانی در همدان برگزار کنیم.