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مدیرکل کمیته امداد همدان از برگزاری جشن عاطفهها با هدف توسعه فرهنگ خیر و احسان و ایفای مسئولیت اجتماعی تا ۲۰ مهر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سیدحسن نعمتی با اشاره به جزئیات برگزاری پویش ملی جشن عاطفهها، گفت: زنگ عاطفهها نیز با همکاری آموزش و پرورش در هفته دوم مهر برگزار میشود که نمادی از همبستگی اجتماعی برای حمایت از دانش آموزان نیازمند است.
او با تأکید بر تداوم برگزاری جشن عاطفهها به عنوان یک سنت حسنه ملی، افزود: این جشن هر سال با هدف توسعه فرهنگ خیر و احسان و ایفای مسئولیت اجتماعی جمعی برگزار میشود و از خیران، نیکوکاران و عموم مردم دعوت میشود متناسب با توان خود در این حرکت ملی، مشارکت کنند.
مدیرکل کمیته امداد همدان تاکید کرد: ۱۷ دفتر کمیته امداد، ۲۳۰ مرکز نیکوکاری، هزارو۴۴۲ مدرسه و ۶۹ پایگاه در سطح شهر، مصلیها و میادین استان در حال دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی خیران هستند.
نعمتی با اشاره به استقرار پایگاههای جمعآوری کمک در میعادگاههای نماز جمعه تصریح کرد: دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان آماده دریافت کمکهای مردم نیکاندیش هستند.
او میزان کمکهای جمعآوریشده در جشن عاطفههای سال گذشته را بیش از ۲۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مردم میتوانند با هر میزان توانایی در حمایت از دانشآموزان نیازمند مشارکت کنند.
نعمتی افزود: نیکوکاران میتوانند با دانلود و استفاده از اپلیکیشن صدقه من از کافهبازار یا مایکت، از طریق کد دستوری #۰۸۱*۸۸۷۷* و همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۱۷۷۷۷۷۷ کمکهای خود را پرداخت کنند.