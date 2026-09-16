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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از آمادهسازی یک طرح ۷۰ هکتاری باغداری در اراضی روستای شوراب صغیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مصطفی کبیری گفت: بزودی عملیات کاشت نهال و احداث باغ این طرح آغاز میشود.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این طرح، تأمین و انتقال آب مورد نیاز اراضی و اجرای عملیات لولهگذاری تا سرزمین است که بخش مهمی از زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای طرح ر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان خاطرنشان کرد: توسعه باغات و اجرای طرحهای کشاورزی متناسب با ظرفیتهای منطقه، از جمله برنامههای مهم بخش کشاورزی شهرستان است که با هدف افزایش بهرهوری اراضی، ایجاد ارزش افزوده و رونق تولید دنبال میشود.