به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مصطفی کبیری گفت: بزودی عملیات کاشت نهال و احداث باغ این طرح آغاز می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این طرح، تأمین و انتقال آب مورد نیاز اراضی و اجرای عملیات لوله‌گذاری تا سرزمین است که بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح ر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان خاطرنشان کرد: توسعه باغات و اجرای طرح‌های کشاورزی متناسب با ظرفیت‌های منطقه، از جمله برنامه‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان است که با هدف افزایش بهره‌وری اراضی، ایجاد ارزش افزوده و رونق تولید دنبال می‌شود.