به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده در جلسه تشکل‌های زیست محیطی استان در مراغه گفت: مسیری که از روستای یای شهری به کندوان ایجاد می‌شود در منطقه حفاظت شده قرار دارد و طبق قانون، هرگونه ایجاد مسیر در این منطقه باید براساس قانون انجام شود.

وی از تشکیل دبیر خانه حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست کوه سهند در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: برنامه‌های این دبیرخانه و کمیته تنظیم سند جامع برای حفاظت از سهند و انجام مطالعات و تحقیقات در این زمینه است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: اثرات تخریب مراتع و طبیعت سهند در همه شهر‌های منطقه دیده خواهد شد.

وی از ایجاد ایستگاه سنجش آلودگی در شهر مراغه خبر داد و افزود: ایجاد و راه اندازی ایستگاه سنجش آلودگی از مطالبات مردم و مسئولان شهرستان است و مراغه از شهرستان‌های موفق در حوزه حفاظت از محیط زیست است.

علی امیری راد، فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این جلسه گفت: مسیر یای شهری به کندوان با هدف توسعه گردشگری انجام می‌شود. توسعه زیرساخت‌های گردشگری زمینه ساز توسعه منطقه، اشتغال خواهد شد.