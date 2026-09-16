به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان گفت: شهرستان اردستان دارای ۱۷۶ تعاونی فعال و غیرفعال است که از این تعداد ۱۲۳ تعاونی فعال و در دست اجرا بوده و برای یک هزار و ۴۶۷ نفر اشتغالزایی کرده است.

وحید نقوی افزود: از مجموع ۱۲۳ تعاونی فعال شهرستان، ۷۳ تعاونی در اردستان، ۳۹ تعاونی در زواره و ۱۱ تعاونی در مهاباد فعال است که به ترتیب سهم ۶۰، ۲۱ و ۹ درصد از مجموع تعاونی‌های فعال را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: در اردستان و مهاباد ۸۶۶ شغل و در زواره ۶۰۱ شغل ایجاد شده است که مجموع اشتغال شهرستان به یک هزار و ۴۶۷ نفر می‌رسد. همچنین تعداد اعضای تعاونی‌ها در اردستان و مهاباد ۹۶۱ نفر و در زواره ۵۴۳ نفر است که در مجموع یک هزار و ۵۰۴ نفر عضو تعاونی‌های شهرستان هستند.

نقوی با بیان اینکه امسال ۲ تعاونی جدید در شهرستان تأسیس شده است، گفت: پیگیری مستمر و نظارت بر برگزاری مجامع عمومی، تأسیس شرکت‌های تعاونی، رسیدگی به مشکلات اعضا و برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و حضوری برای ارتقای دانش مدیران و اعضا از جمله این اقدامات است.

وی افزود: شرکت‌های تعاونی با ظرفیت‌هایی که دارند، اغلب در حوزه‌های خدمات کشاورزی، دامپروری، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند.