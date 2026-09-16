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وزیر جهاد کشاورزی بر شناسایی ظرفیتهای تازه اقتصادی میان ایران و افغانستان تأکید کرد
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری در دیدار «احمدجان بلال» رئیس شرکتهای دولتی افغانستان، توسعه تعاملات اقتصادی را از محورهای مهم همکاریهای دو کشور دانست و گفت: برای افزایش سطح و حجم مبادلات تجاری، باید ظرفیتهای جدید بهویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به سرمایهگذاران دو کشور معرفی شود.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و افغانستان همچنین بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر این کمیسیون مشترک تأکید کرد و افزود: فعالسازی این سازوکار به توسعه همکاریهای اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری شتاب میبخشد.
در ادامه این دیدار، احمدجان بلال نیز با اشاره به اهمیت گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، خواستار تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تسهیل مراودات بازرگانی شد.
طرفین در پایان با حضور «علیرضا بیگدلی» سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، بر رفع موانع پیشروی همکاریهای اقتصادی و تداوم رایزنیها تأکید کردند.