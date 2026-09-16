آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری لرستان با حضور نماینده رئیس قوه قضائیه برگزار شد؛ در این مراسم رئیس سازمان زندان‌های کشور بر اجرای طرح انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهری با استفاده از ظرفیت مولدسازی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در مراسمی با حضور حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌های کشور از قضات و کارکنان نمونه استان که بر اساس شاخص‌هایی نظیر کیفیت خدمت‌رسانی و رضایت مراجعان در سال ۱۴۰۴ برگزیده شده‌اند، تجلیل به عمل آمد.

آسیابی در این نشست با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه قضا برای ساماندهی زیرساخت‌ها، اظهار کرد: برنامه انتقال زندان‌های مستقر در محدوده شهری به خارج از شهر با بهره‌گیری از ظرفیت قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این طرح با هدف تکمیل و احداث فضا‌های استاندارد جدید، در یک بازه زمانی کمتر از ۵ سال پیگیری و اجرایی خواهد شد تا مشکلات ترافیکی و اجتماعی ناشی از استقرار زندان‌ها در بافت شهری مرتفع شود.