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برداشت برنج از ۱۵۰۰ هکتار شالیزار شهرستان کلات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: امسال بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کلات به کشت شالی اختصاص یافته و عملیات برداشت تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
مجید بهشتی افزود: بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کلات در اردیبهشتماه زیر کشت شالی رفت و از دهه دوم شهریورماه، برداشت محصول در مزارع زودکاشت آغاز شده است.
وی ادامه داد: عملیات برداشت برنج تا هفته دوم مهرماه ادامه دارد و به طور میانگین از هر هکتار شالیزار، بین ۳.۵ تا ۵ تن شلتوک برداشت میشود.
بهشتی با اشاره به تنوع اقلیمی در مناطق مختلف شهرستان کلات گفت: همانگونه که دهستان هزار مسجد در فصل کشت پیشگام است، در فصل برداشت نیز نخستین شالیزارهای شهرستان در این منطقه برداشت میشود و آخرین مزارع مربوط به مناطق یکهتوت و قلیچآباد است که این زمانبندی ناشی از تفاوت شرایط آب و هوایی و دمایی شهرستان است.
وی بیان کرد: ۳۲ دستگاه کمباین ویژه برداشت شالی در مدت حدود یک ماه، عملیات برداشت محصول از ۱۵۰۰ هکتار شالیزار شهرستان را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: برنج دمسیاه کلات به دلیل عطر، طعم و کیفیت مطلوب، در سطح استان شهرت ویژهای دارد و در کنار آن، ارقام مختلف طارم نیز به عنوان ارقام پرمحصول در مزارع این شهرستان کشت میشود.
این روزها با سنگین شدن خوشههای طلایی شالی و خم شدن آنها به سوی زمین، شالیکاران کلات پس از شش ماه تلاش و زحمت شبانهروزی، آماده برداشت دسترنج خود از شالیزارهای سرسبز شهرستان هستند؛ مزارعی که نویدبخش محصولی باکیفیت و معطر برای سفرههای مردم است.