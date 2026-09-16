به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: امسال بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کلات به کشت شالی اختصاص یافته و عملیات برداشت تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.

مجید بهشتی افزود: بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کلات در اردیبهشت‌ماه زیر کشت شالی رفت و از دهه دوم شهریورماه، برداشت محصول در مزارع زودکاشت آغاز شده است.

وی ادامه داد: عملیات برداشت برنج تا هفته دوم مهرماه ادامه دارد و به طور میانگین از هر هکتار شالیزار، بین ۳.۵ تا ۵ تن شلتوک برداشت می‌شود.

بهشتی با اشاره به تنوع اقلیمی در مناطق مختلف شهرستان کلات گفت: همان‌گونه که دهستان هزار مسجد در فصل کشت پیشگام است، در فصل برداشت نیز نخستین شالیزار‌های شهرستان در این منطقه برداشت می‌شود و آخرین مزارع مربوط به مناطق یکه‌توت و قلیچ‌آباد است که این زمان‌بندی ناشی از تفاوت شرایط آب و هوایی و دمایی شهرستان است.

وی بیان کرد: ۳۲ دستگاه کمباین ویژه برداشت شالی در مدت حدود یک ماه، عملیات برداشت محصول از ۱۵۰۰ هکتار شالیزار شهرستان را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: برنج دم‌سیاه کلات به دلیل عطر، طعم و کیفیت مطلوب، در سطح استان شهرت ویژه‌ای دارد و در کنار آن، ارقام مختلف طارم نیز به عنوان ارقام پرمحصول در مزارع این شهرستان کشت می‌شود.

این روز‌ها با سنگین شدن خوشه‌های طلایی شالی و خم شدن آنها به سوی زمین، شالیکاران کلات پس از شش ماه تلاش و زحمت شبانه‌روزی، آماده برداشت دسترنج خود از شالیزار‌های سرسبز شهرستان هستند؛ مزارعی که نویدبخش محصولی باکیفیت و معطر برای سفره‌های مردم است.